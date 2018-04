Hearthstone | Mike Donais e Dave Kosak raccontano lo sviluppo di Boscotetro e

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 aprile 2018) Per il gioco di carte di Blizzard l’ultimo mese è stato pieno di novità, con il lancio dell’espansioneseguito pochi giorni fa dal lancio di Caccia ai Mostri (Monster Hunt in originale), l’ultima avventura single player che vedrà i giocatori impegnati contro i mostri che popolano il bosco usando uno dei 4 eroi disponibili: Tess Mantogrigio, Darius Crowley, il Maestro dei Segugi Shaw e Toki la Smonta-Tempo. Per l’occasione abbiamo avuto la possibilità di fare alcune domande a, rispettivamente Principal Game Designer e Lead Mission Designer del gioco. Di cosa vi occupate nello specifico su: Mi occupo principalmente delle espansioni, nello specifico di ciò che riguarda le carte. Ogni nuova espansione rilasciamo dei contenuti single player, di cui si occupa, e nuove carte (135 circa), fare in modo che le ...