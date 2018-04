Hamilton vince nella pazza corsa di Baku

Baku : Hamilton vince il GP dei colpi di scena : Il GP dell’Azerbaijan 2018 passerà alla storia – si fa per dire – per i continui ribaltoni e i tanti imprevisti che hanno portato alla vittoria finale di Lewis Hamilton, la prima in questa stagione per l’inglese della Mercedes, davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen e alla Force India di Sergio Perez. Tutto sembrava volgere […] L'articolo Baku: Hamilton vince il GP dei colpi di scena sembra essere il primo su ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Lewis Hamilton vince e ringrazia la fortuna. Vettel rovina tutto - disastro Red Bull : Il quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), sorride a Lewis Hamilton (Mercedes) al termine di una gara pazza in cui è successo veramente di tutto. Seconda posizione per Kimi Raikkonen (Ferrari) e terzo per Sergio Perez (Force India). Sebastian Vettel conclude quarto, in vetta per quasi tutta la gara, ma l’ingresso della Safety Car è favorevole al britannico anche per un errore in frenata del tedesco. Sfortunato ...

