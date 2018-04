motorinolimits

: Hamilton in ritardo sul podio per consolare Bottas - BarbaraPremoli : Hamilton in ritardo sul podio per consolare Bottas - MotoriNoLimits : Hamilton in ritardo sul podio per consolare Bottas - ScaglioneMaria : RT @rtl1025: A #Vettel la pole position del #AzerbajianGP che si correrà domani a Baku. Il ferrarista dunque partirà dalla prima fila assie… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Per molti è un egocentrico e uno stravagante – vedi le treccine con cui si è presentato a Baku – per noi è un ragazzo molto sensibile, oltre che un campione. Lewisè arrivato insulma non perché si stesse facendo gli affari suoi, era andato a parlare con Valtteri, … L'articoloinsulperMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.