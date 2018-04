Guerra dei dazi | il monito di Merkel-Macron-May a Trump | l' Ue si difenderà

Il festival nel deserto in Mali che sfida la Guerra dei jihadisti : Musicisti e pubblico hanno affollato la nuova edizione del festival nonostante la guerra che dura da cinque anni. Ma il paese è stanco e il turismo è in declino. Leggi

Polveriera Conocal nella faida degli 'ex' : è Guerra tra gli ultimi affiliati dei vecchi boss : Da queste parti si fa presto a diventare ex qualcosa. In poco meno di dieci anni, ci sono stati ex Sarno, ex De Luca bossa, ex D'Amico ed ex De Micco, a seconda delle fortune delle famiglie che ...

Il bacio tra Angela e Donald non ferma la Guerra dei dazi : Non solo la stretta di mano, anzi le due strette di mano. Pure due baci sulla guancia e i complimenti per il quarto mandato e come 'donna straordinaria'. Donald Trump gioca in contropiede e cerca di ...

Cina e Usa si stanno mettendo d'accordo per mettere fine alla Guerra dei dazi : Cina e Usa potrebbero presto accantonare le tensioni commerciali, rinfocolatesi dopo il caso Zte, e aprire un negoziato per evitare la guerra dei dazi , che nessuno dei due litiganti vuole. Pechino ha ...

Forte Braschi - così gli 007 spiavano durante la Guerra Fredda. Esposta Enigma - macchina dei codici cifrati nazisti : ROMA - In una galleria dell'ottocentesco Forte Braschi, il museo dell' intelligence , spicca in bella mostra un originale della macchina Enigma, usata dall'esercito e dalla marina tedesca fino a tutta ...

Sfida commerciale/ Guerra dei dazi un negoziato per superare i veti Usa-Cina : Facile quindi prevedere che, se le cose continuano così, il baricentro dell'economia mondiale si sposterà sempre più verso questo continente, ed in particolare verso la Cina. Il cambiamento non è ...

La Guerra dei pacchi - così il commercio può resistere all'effetto-Amazon : In Italia sono spariti 60 mila negozi in dieci anni. Colpa anche della concorrenza dell'e-commerce. Ma c'è chi è riuscito trasformare l'online in un'opportunità

GEO-FINANZA/ Italia - i danni nascosti nella Guerra dei dazi : Una guerra economica è in atto tra Stati Uniti e Cina e rischia di avere conseguenze dannose, anche se poco evidenti, per le imprese Italiane. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:06:00 GMT)SPILLO UE/ La nuova Europa pronta a trasformare l'Italia in colonia, di P. Annoniguerra DEI dazi/ A colpi di tariffe Trump avvicina sempre più l'Europa alla Cina, di F. Accinelli

Guerra IN SIRIA/ Le prove dell’uso dei gas? I video di una Ong pagata dagli Usa : Le fonti utilizzate per ordinare l'attacco alleato in SIRIA non sono fonti dirette ma video diffusi su Youtube. E a produrli è stata una Ong pagata dagli Usa. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:02:00 GMT)ATTACCO ALLA SIRIA/ "Trump sconfitto da Assad", int. a C. JeanGUERRA IN SIRIA/ Attacco chimico, ecco cosa nascondono le menzogne di Macron, di P. Ricci

Londra : la 'Guerra dei fiori' per il ladro ucciso Video : #Londra, più precisamente Hither Green, piccola cittadina della periferia londinese, è diventata il luogo simbolo dove si combatte la cosiddetta 'guerra delle rose'. Una vera e propria battaglia che va avanti da ormai tre giorni. Il motivo della contesa Tutta la questione nasce dalla volonta' di rendere omaggio alla memoria del rapinatore ucciso da un pensionato [Video] che lo aveva sorpreso nella sua abitazione. Da lunedì scorso, i familiari ...

Londra : la 'Guerra dei fiori' per il ladro ucciso : Londra, più precisamente Hither Green, piccola cittadina della periferia londinese, è diventata il luogo simbolo dove si combatte la cosiddetta 'guerra delle rose'. Una vera e propria battaglia che va avanti da ormai tre giorni. Il motivo della contesa Tutta la questione nasce dalla volontà di rendere omaggio alla memoria del rapinatore ucciso da un pensionato che lo aveva sorpreso nella sua abitazione. Da lunedì scorso, i familiari della ...

Siria - l’indignazione del Papa : i tentativi diplomatici dei pontefici in Guerra Video : Dopo la benedizione Papa Bergoglio si pronuncia sul recente massacro avvenuto a Douma. I bombardamenti hanno colpito un ingente numero di civili, e si sospetta la presenza di sostanze chimiche nelle bombe [Video]. Si contano 70 morti e centinaia intossicati e la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Il Papa invita i paesi al negoziato, unica via per fermare le stragi e ottenere la pace. Ritiene che nessun massacro abbia una giusta ...

Guerra dei DAZI/ A colpi di tariffe Trump avvicina sempre più l'Europa alla Cina : Nella GUERRA commerciale gli Usa sembrano dimenticare un punto decisivo: Pechino è il maggior detentore (1.200 miliardi) del debito pubblico americano. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:08:00 GMT)GUERRA DEI DAZI/ Il consiglio all'Italia per non farsi fregare da Cina vs Usa, di P. AnnoniGEO-FINANZA/ La Cina pronta a comprarsi l'Europa dell'Est, di F. Accinelli

Kiko vince la 'Guerra dei trucchi' contro Wycon : ha copiato il design dei negozi. Danni per 716.250 euro : Il gruppo Percassi, a cui fa capo la marca di cosmetici Kiko vince la 'guerra dei trucchi' contro Wycon la perugina fondata da Raffaella Pagano e Gianfranco Satta, accusata di aver 'copiato' il design dei negozi della milanese. La Corte d'Appello, si legge in una nota, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano dell'ottobre 2015 in relazione al riconoscimento della protezione del design dei negozi Kiko in base al diritto d'autore.L'ordine ...