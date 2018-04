Gru sui binari | treno deragliato nel Cuneese | riaperta la linea Torino-Savona

Incidente per un treno regionale nel Cuneese - “sui binari c’era una Gru privata” : Incidente per un treno regionale nel Cuneese, “sui binari c’era una gru privata” Trenitalia: “Urtati il locomotore e due carrozze” Continua a leggere

Gru sui binari - deraglia un treno sulla Savona-Torino. Dieci feriti | : Il convoglio era partito dalla Liguria alle 11.30 con a bordo un centinaio di persone: ha colpito il braccio di una gru. Indagini in corso. Rfi: «Avviate le attività per la rimozione dei vagoni»

Crolla una Gru sui binari nel Fossanese : deraglia il treno Torino-Savona - dieci feriti : Il treno Savona-Torino (numero 10130) è deragliato dai binari oggi alle 12,43 nel tratto tra Magliano Alpi e Trinità, poche centinaia di metri prima di entrare nella stazione. Il convoglio, con centinaia di pendolari a bordo, è stato colpito dal braccio di una gru caduta a fianco dei binari. L’impatto ha squarciato la fiancata del locomotore, fac...

#AGGIORNAMENTO# Treno deragliato fra Fossano e Trinità : Gru privata sui binari la causa dell'incidente : Incidente ferroviario poco meno di un'ora fa sulla linea ferroviaria fra Trinità e Fossano , nei pressi della Stazione Ferroviaria Trinità-Bene Vagienna : secondo quanto risulta dalle prime ...

RFI - linea Torino - San Giuseppe di Cairo : svio treno regionale per Gru privata esterna sui binari : Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. Lo fa sapere RFI che spiega come a causa ...

