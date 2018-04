Green Zone | film stasera in tv 2 maggio | trama | curiosità | streaming

Formula E Roma - circuito e 'Green zone'. Le zone chiuse al traffico : Tutto pronto per il debutto italiano dell'E-Prix. Quartiere Eur e svincolo Cristoforo Colombo del Gra chiusi al traffico Formula E a Roma, le supercar sfrecciano in silenzio Formula E Roma 2018, tutte ...

Roma - sabato la Formula E : ecco le 4 aree della “Green zone” : Per garantire la sicurezza in vista della Formula E, che si disputerà sabato nel quartiere Eur di Roma, è stata prevista una “green zone“, divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso. ecco le strade che delimiteranno la “green zone”: via della Tecnica – viale Umberto Tupini – viale Romolo Murri – via di Val Fiorita – via del ...

Roma - allarme a via del Corso - tir turco entra nella "Green zone" fermato dai carabinieri. Il conducente : ignaro del divieto : Un tir di 12 metri con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha perCorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi,...

Tir con targa turca "buca" la Green Zone e arriva nel cuore di Roma : Un tir ha "bucato" l'area della green zone, l'area di sicurezza istituta nel centro storico di Roma, percorrendo via del Corso. Il mezzo pesante, con targa turca, è stato fermato dai carabinieri nei pressi...

Roma - rientrato allarme terrorismo. Per Pasqua Green Zone di sicurezza - : Il cittadino tunisino oggetto della segnalazione anonima del 25 marzo "non è pericolo concreto e attuale", dice la Questura. Da giovedì a Pasquetta vietate manifestazioni e traffico di mezzi pesanti ...

Pasqua - a Roma giovedì scatta Green Zone : 13.25 In vigore da giovedì il dispositivo di sicurezza a Roma,in occasione delle festività Pasquali. Tutto il centro storico, compresi Vaticano e Colosseo, sarà "Green Zone" fino al 2 aprile, con divieto di manifestazioni e cortei.Vietato il trasporto di armi, esplosivi e la circolazione di mezzi pesanti. Controlli negli stabili occupati. La decisione è giunta al termine di una riunione in Questura. In udienza con la Polizia, il Papa ringrazia ...

'Massima allerta' a Roma per Pasqua - Green Zone e stop ai camion : Roma, 26 mar. , askanews, A Roma entrano nel vivo i piani di sicurezza e antiterrorismo in vista dei prossimi riti Pasquali, che vedranno la partecipazione in strada di migliaia di fedeli e turisti, ...

Roma : manifestazioni elettorali nella ‘Green Zone’ : Roma: nella ‘Green Zone’ consentite solo manifestazioni elettorali Roma – Sono consentite dalle 19 di oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 23 di domenica 4 marzo soltanto... L'articolo Roma: manifestazioni elettorali nella ‘Green Zone’ su Roma Daily News.