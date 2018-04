Gravi problemi Telegram oggi 29 aprile | perché app e versione web in connessione continua

Le sigarette elettroniche fanno parte della soluzione a uno dei più Gravi problemi di salute in Europa : il tabagismo : Le sigarette elettroniche – scrive On. Giovanni La Via (PPE, IT), membro del comitato per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo – sono una delle innovazioni più importanti dell’ultimo decennio nella lotta al tabacco. L’uso è aumentato in modo esponenziale dalla loro introduzione con i fumatori che scelgono di passare a prodotti meno dannosi, tra cui le elettroniche, come ...

Gravidanza : il consumo di alcol - anche saltuario - è collegato a problemi per la salute mentale dei figli : Comunemente si ritiene che, durante la Gravidanza, la futura madre interrompa il consumo di alcol, così come raccomandato dai dottori. “Ma non è sempre così per le bevitrici abituali. Le donne in dolce attesa potrebbero anche pensare che bere in maniera discontinua sia meno dannoso che bere ogni giorno”, spiega la Dott.ssa Carla Cannizzaro, dell’Università di Palermo, che ha condotto uno studio per analizzare le conseguenze del consumo materno ...

Uomini e Donne - l'indiscrezione : "Marco non è in studio perché ha Gravi problemi di salute" : Da qualche settimana Marco Firpo, ex fidanzato di Gemma Galgani, è scomparso dallo studio di Uomini e Donne. Cosa è accaduto al cavaliere del trono over? Il settimanale Diva e Donna ha rivelato che ...

In ospedale si rifiutano di visitarla - il bimbo nasce con Gravi problemi cerebrali : La donna aveva chiesto l'esame e altri test perché sentiva che qualcosa non andava: alla fine il piccolo è nato in anticipo e con gravi problemi cerebrali.Continua a leggere

Gravissimi problemi Fortnite oggi 4 aprile : matchmaking interrotto - perché non si può giocare? : Moltissimi utenti non possono giocare a Fortnite stasera 4 aprile, a quanto pare ci sono gravi problemi ai server. Il popolarissimo gioco di Epic Games sta ricevendo molte segnalazioni da centinaia di giocatori che non riescono ad accedere. oggi il forte impatto si sta riscontrando sul matchmaking. Significa che attualmente è impossibile accedere alle partite su mobile, cioè su iOS, PS4, Xbox One e PC. Consultando il celebre sito Down ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Gravi problemi al touchscreen : Samsung sta indagando su alcune segnalazioni che stanno animando il forum di supporto ufficiale dell’azienda.Alcuni utenti stanno lamentando dei problemi al touchscreen che affligge il Galaxy S9 e S9 Plus.Nel dettaglio, alcune parti dello schermo sembrano essere insensibili all’input. Per esempio, mentre si digita una messaggio o del testo, alcune lettere non si possono selezionare, così come alcune zone del display non recepiscono ...

Virus Zika - donne infettate in Gravidanza : 7% di rischio di avere un bimbo con problemi di salute : Secondo uno studio coordinato dallo University Medical Center of Guadeloupe e pubblicato sul New England Journal of Medicine, le donne incinte che vengono infettate dal Virus Zika hanno un rischio del 7% di avere un bimbo con dei problemi di salute, come ad esempio la microcefalia. Gli esperti hanno seguito le gravidanze di 546 donne con un contagio confermato tra marzo e novembre 2016, residenti in Guiana Francese, Martinica, Guadalupe. Si è ...

Chiara Ferragni e Fedez in ospedale : nuovi problemi con la Gravidanza : Fedez tiene compagnia a Chiara Ferragni che è dovuta tornare in ospedale Non c’è pace per Chiara Ferragni e Fedez. Il piccolo Leo dovrà nascere tra pochissimi giorni ma le cose, dopo mesi di gravidanza perfetta, sembrerebbero complicarsi. Già due settimane fa Chiara aveva fatto spaventare tutti i suoi fan a causa di un annuncio choc scritto sui social: la sua placenta infatti stava invecchiando più del previsto e ciò non permetteva la ...

Gravissimi problemi Rainbow Six Siege al 13 marzo - server down : cosa succede? : In questo momento ci sono dei Gravissimi problemi Rainbow Six Siege, i server non funzionano: cosa sta succedendo? Le segnalazioni su down Detector sono centinaia, nessuna manutenzione era programmata, quindi cec qualcosa che non va. Rainbow Six Siege non funziona a causa di una manutenzione da parte di Ubisoft? Anche il forum ufficiale latita di informazioni. Rainbow Six Siege in queste ore sta avendo Gravissimi problemi di connessione: ...

Chiara Ferragni in ospedale : nuovi problemi con la Gravidanza : Chiara Ferragni incinta come sta? Ancora problemi per il figlio Leone Gli ultimi mesi di gravidanza si stanno rivelando i più difficili per Chiara Ferragni. Dopo che la crescita del piccolo Leone ha subito un rallentamento a causa della placenta invecchiata, è emerso un altro problema dall’ultima ecografia. Come rivelato dalla stessa fidanzata di Fedez […] L'articolo Chiara Ferragni in ospedale: nuovi problemi con la gravidanza ...

Fiat richiama 15mila automobili : Gravi problemi all'alternatore : Enorme richiamo per l'azienda italiana Fiat, che ha deciso di richiamare moltissimi veicoli a causa di un guasto interno al motore. Il famoso marchio automobilistico ha invitato i proprietari di ben 10 modelli di automobili a sostituire l'alternatore dei propri veicoli. Il guasto del componente raggiunge circa 15.534 unità e può comportare, in casi estremi, l'arresto imprevisto del motore. Tra i 10 modelli interessati pare vi siano alcuni molto ...

“Non potrai mai avere figli”. A 27 anni una sentenza drammatica. A causa di una patologia (molto diffusa) ha dolori e Gravi problemi di salute. Per guarire si deve operare - ma i medici non le danno speranza. Quello che accade in sala operatoria è incredibile : Non le avevano dato nessuna speranza: “Non potrai mai avere figli”. Con questa terribile sentenza i medici avevano chiuso il caso di Thessy Kouzoukas, una ragazza di brisbane in Australia che all’epoca aveva appena 27 anni. La ragazza aveva parlato della sua patologia che è diffusa e che dà sintomi ben precisi che però lei aveva sottovalutato fino ad arrivare a questo risultato che aveva afflitto una ragazza con il ...

Mangiare la neve può causare problemi Gravi alla nostra salute : E’ una cose che abbiamo fatto tutti, Mangiare la neve fresca, bianca e candida. I rischi per la salute sono davvero alti perché, più passa il tempo e più la neve viene contaminata da microrganismi e dallo sporco, soprattutto in città, dove l’inquinamento è maggiore. A confermare ciò è uno studio condotto nel 2017 da un’università romena, che ha analizzato una quantità di neve raccolta in un parco e in una rotonda stradale. ...