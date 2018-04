Gp Baku | Vettel sbaglia  nel finale | vince Hamilton su Raikkonen Sfortuna Bottas

Formula 1 Baku - incredibili colpi di scena nel finale : sfortuna Vettel - vince Hamilton - la classifica : Formula 1, si è concluso un incredibile gran premio a Baku, gara che sembrava indirizzata con la vittoria di Sebastian Vettel, poi clamorosi colpi di scena. Ottima partenza per il tedesco che mantiene la vetta, poco brillante Raikkonen che sembra condizionare la gara. Nonostante la mancata vittoria la Rossa continua a confermarsi in forma e più competitiva della Mercedes, solo la sfortuna ha impedito la vittoria. Contatto tra Verstappen e ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Sebastian Vettel - il collezionista di pole position vuol sfatare il tabù a Baku : Ci siamo. Alle ore 14.10 (italiane) scatterà il GP d’Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e per la terza volta consecutiva sarà Sebastian Vettel (Ferrari) a partire davanti a tutti. Ancora Seb dunque, a timbrare il cartellino nel time-attack ed a dimostrare freddezza quando più conta. Non era iniziato nel miglior modo possibile il suo weekend: un venerdì con tanti piccoli errori ed il compagno di squadra Kimi ...

F1 - GP Baku. Vettel : 'La macchina è ok - sarà gara intensa'. Kimi : 'C'è stato un errore' : A Baku la Ferrari vola. Sebastian Vettel conquista una grande pole, la terza consecutiva, lasciandosi dietro Lewis Hamilton, staccato di 17 centesimi. Meno veloce Kimi Raikkonen, che è arrivato sesto. ...

Baku - Vettel : 'La macchina va molto bene - sarà una gara intensa' : ' Sono stato molto contento del primo giro, anche se non sono stato perfetto. Nel secondo speravo di fare un pò di più ma nel terzo settore ho fatto un errore e ho dovuto rallentare. Comunque il tempo ...

Baku - Hamilton : 'Pole vicinissima - ma Vettel ha fatto un ottimo lavoro' : Il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, fa i complimenti all'avversario dopo le qualifiche del Gp dell'Azerbaigian, ma anche alla sua Mercedes: 'Oggi è una bella macchina ed è una bella ...

VIDEO Sebastian Vettel conquista la pole position del GP Azerbaijan 2018. Il giro perfetto del pilota Ferrari a Baku : Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha completato il giro perfetto e scatterà davanti a tutti per la terza volta consecutiva in questa stagione: l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria dopo la doppietta Australia-Bahrain ma si preannuncia un palpitante duello con Lewis Hanilton. Di seguito il VIDEO del giro che è valso la pole position a ...

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : la Ferrari di Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

Formula 1 Baku - la griglia di partenza : spettacolo Vettel - la Ferrari vola : 1/16 LaPresse ...