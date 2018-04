Gp Baku | Hamilton | ' Non pensavo di farcela | ma non ho mai mollato'

Formula 1 - Hamilton dopo il GP Baku : 'Bottas meritava di vincere - ho avuto fortuna' : La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il GP dell'Azerbaigian al termine di una gara segnata da ripetuti ingressi della safety car sul circuito di Baku. Seconda la Ferrari di Kimi Raikkonen, che a due ...

Baku : Hamilton vince il GP dei colpi di scena. Raikkonen leader Mondiale : Il GP dell’Azerbaijan 2018 passerà alla storia – si fa per dire – per i continui ribaltoni e i tanti imprevisti che hanno portato alla vittoria finale di Lewis Hamilton, la prima in questa stagione per l’inglese della Mercedes, davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen e alla Force India di SergioPerez. Tutto sembrava volgere a […] L'articolo Baku: Hamilton vince il GP dei colpi di scena. Raikkonen leader Mondiale ...

Gp Azerbaijan : a Baku vince Hamilton - Vettel solo quarto : Lewis Hamilton vince il Gp d'Azerbaijan, quarta prova stagionale del mondiale di F1. Sul circuito cittadino di Baku l'inglese della...

A Baku vince Hamilton : La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gp dell'Azerbaigian al termine di una gara segnata da ripetuti ingressi della safety car sul circuito di Baku. Seconda la Ferrari di Kimi Raikkonen, che a due ...

Gp Baku - Vettel sbaglia nel finale : vince Hamilton su Raikkonen. Sfortuna Bottas : Il tedesco prova a scavalcare Valtteri al penultimo giro, dopo una safety car, ma va lungo e rovina le gomme. Il giovane finlandese fora mentre era al comando

Formula 1 Baku - incredibili colpi di scena nel finale : sfortuna Vettel - vince Hamilton - la classifica : Formula 1, si è concluso un incredibile gran premio a Baku, gara che sembrava indirizzata con la vittoria di Sebastian Vettel, poi clamorosi colpi di scena. Ottima partenza per il tedesco che mantiene la vetta, poco brillante Raikkonen che sembra condizionare la gara. Nonostante la mancata vittoria la Rossa continua a confermarsi in forma e più competitiva della Mercedes, solo la sfortuna ha impedito la vittoria. Contatto tra Verstappen e ...

Formula 1 - gp di Baku : Vettel scatta davanti a tutti - poi Hamilton e Bottas – LA DIRETTA : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel scatta davanti a tutti in questa stagione di Formula 1. A Baku, dietro la Ferrari guidata dal tedesco, ci sono le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Poi Ricciardo, fresco di vittoria dell’ultimo Gran Premio, e Verstappen, entrambi su Red Bull. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece dalla sesta posizione. L'articolo Formula 1, gp di Baku: Vettel scatta davanti a tutti, poi Hamilton ...

Formula 1 - GP Baku. Hamilton : 'Lotteremo con la Ferrari'. Sui social chiede aiuto ai tifosi : Il campione del mondo in carica si è complimentato con l'avversario dopo le qualifiche di Baku, ma è soddisfatto anche per la sua Mercedes: "Oggi è una bella macchina ed è una bella soddisfazione ...

F1 - GP Baku. Hamilton e Bottas : 'Lotteremo con la Ferrari' : Il campione del mondo in carica si è complimentato con l'avversario dopo le qualifiche di Baku, ma è soddisfatto anche per la sua Mercedes: "Oggi è una bella macchina ed è una bella soddisfazione ...

Baku - Hamilton : 'Pole vicinissima - ma Vettel ha fatto un ottimo lavoro' : Il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, fa i complimenti all'avversario dopo le qualifiche del Gp dell'Azerbaigian, ma anche alla sua Mercedes: 'Oggi è una bella macchina ed è una bella ...

F.1 - a Baku la Ferrari di Vettel in pole position poi le Mercedes di Hamilton e Bottas : Sebastian Vettel continua a volare e guadagna la terza pole consecutiva davanti alla Mercedes, comunque agguerrite. Hamilton in prima fila, Bottas in seconda accanto alla Red Bull di Ricciardo. Raikkonen fa qualche errore di troppo ed è sesto a fianco dell'altra Red Bull di Verstappen

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : la Ferrari di Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

F1 Libere3 Baku - riemerge Vettel; miglior tempo su Hamilton : Sebastian Vettel di nuovo in grande forma nel GP di Azerbaigian. Il tedesco della Ferrari in 1'43'091 ha dominato le terze prove libere del GP a Baku e soprattutto confermato che l'11° tempo nelle ...