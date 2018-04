GP Azerbaijan | la Ferrari di Vettel in testa dopo il via davanti alle due Mercedes

F1 - GP Azerbaijan 2018 : analisi delle qualifiche. Ferrari superiore con le ultra-soft - ma Mercedes e Red Bull spaventano per la gara. Raikkonen - quanti errori! : In questo Mondiale 2018 stiamo assistendo a qualifiche quanto mai vibranti e combattute. Non hanno fatto eccezione quelle del Gran Premio di Azerbaijan (clicca qui per programma e tv) che, anzi, hanno alzato ulteriormente il livello dello spettacolo. Il tracciato di Baku, con le sue altissime velocità tra i muretti, ha messo a dura prova la concentrazione dei piloti, con giri perfetti, errori pesanti (su tutti quello di Kimi Raikkonen che ha ...

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Ci sono andato vicino - ma la Ferrari ha una vettura davvero eccezionale quest’anno” : Dopo la pole position in Australia torna in prima fila Lewis Hamilton che si deve, però, accontentare della seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan che si correrà domani sul tracciato cittadino di Baku. Il campione del mondo in carica si è fermato a 179 millesimi dal suo rivale numero uno, Sebastian Vettel che è stato in grado di centrare la terza partenza davanti a tutti consecutiva. Tutto sommato, comunque, ...

VIDEO Sebastian Vettel conquista la pole position del GP Azerbaijan 2018. Il giro perfetto del pilota Ferrari a Baku : Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha completato il giro perfetto e scatterà davanti a tutti per la terza volta consecutiva in questa stagione: l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria dopo la doppietta Australia-Bahrain ma si preannuncia un palpitante duello con Lewis Hanilton. Di seguito il VIDEO del giro che è valso la pole position a ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Kimi Raikkonen scatta con le ultrasoft. Un errore di guida e i controlli FIA cambiano la strategia di Ferrari : Errori di guida e un controllo imprevisto della FIA durante il Q2 hanno costretto Kimi Raikkonen a cambiare la strategia di gara in vista del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha purtroppo commesso un lungo durante il suo giro sulle gomme supersoft, ha cercato di completare una tornata su questi pneumatici per qualificarsi al Q3 e partire in gara con questa mescola ma purtroppo non c’è ...

F1 - Gp Azerbaijan Vettel il più veloce nelle terze libere. Terza l altra Ferrari di Raikkonen : Il migliore è stato Sebastian Vettel mentre Kimi Raikkonen è terzo preceduto dalla Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Vettel ha compiuto 17 giri, il migliore dei quali in 1'43'091. ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Risultati e classifica tempi. Sebastian Vettel primo - Ferrari super. Hamilton risponde : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo del terzo turno di prove libere 3 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. La Ferrari, dopo un venerdì problematico, si è esaltata in questo sabato mattina: macchina performante, prova di forza in tutti i settori, grande incisività in pista. Il tedesco ha chiuso la sessione in 1:43.091, quattro decimi più veloce di Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo è parso in difficoltà con la ...

FORMULA 1 DIRETTA GP Azerbaijan 2018/ Streaming video SKY - qualifiche live : la Ferrari detta il passo : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Azerbaigian 2018 Baku: la cronaca e i tempi delle sessioni per la pole position (oggi sabato 28 aprile).

F1 - GP Azerbaijan 2018 : qualifiche decisive a Baku. Red Bull favorita - la Ferrari cerca il colpo con Vettel e Raikkonen : Le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018 (oggi alle ore 15.00) si preannunciano molto incerte e avvincenti su un tracciato in grado di regalare molti colpi di scena e di rimescolare le carte in tavola. La quarta tappa del Mondiale di Formula Uno si corre su un circuito dal bassissimo carico aerodinamico, caratterizzato da un tratto veloce di due chilometri e da curvoni rapidi che però si alternano con una parte guidata: avere una macchina settata ...

Qualifiche GP Azerbaijan in esclusiva live su Sky. Nel weekend anche F2 e Ferrari Challenge : Il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 è tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1. Sabato, alle ore 12, le terze prove libere, seguite dalle Qualifiche che saranno in diretta anche su Sky Sport 2 (alle ore 15). Domenica 29 aprile alle 14.10 la gara live anche su Sky Sport 1. Non solo Formula 1 nel weekend di motori di Sky Sport: sabato e domenica, in pista anche...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Oggi ho sbagliato io - la Ferrari va bene” : Non certo una giornata da incorniciare per Sebastian Vettel il day-1 del weekend a Baku (Azerbaijan), quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. 11° al termine delle prove libere 2, il pilota della Ferrari ammette le proprie responsabilità e fa un’analisi sincera di quanto avvenuto in pista. “Credo che questo circuito sia piuttosto complicato, non è semplice trovare il ritmo. Non l’ho trovato stamattina e ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 analisi prove libere : la Red Bull impressiona soprattutto sul passo gara - ma Ferrari e Mercedes non sono lontane : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di F1 dell’Azerbaijan si è disputata a Baku, ma sembrava di essere a Milton Keynes. Le Red Bull, infatti, hanno letteralmente impressionato sia sul giro veloce che, forse soprattutto, sul passo gara, sia con Daniel Ricciardo che con Max Verstappen. I rivali sembrano costretti ad inseguire con la Ferrari che, dopo un inizio decisamente complicato, ha dimostrato di essere meno lontana di ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà - novità dalle prove libere di Baku Video : 2 Agg. 15:08 Vettel in pista con un nuovo set si SS #Seb5 is out on new supersofts #AzerbaijanGP #FP2— Scuderia Ferrari @ScuderiaFerrari 27 aprile 2018 Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di #Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sara' possibile re tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una ...

LIVE F1 - GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA : prove libere 2 (27 aprile). Risultati e classifica in tempo reale. Ferrari per il riscatto - duello Mercedes-Red Bull? : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Si torna in pista a Baku dopo il primo turno di prove libere svoltosi in mattinata: Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo precedendo Dani Ricciardo di 35 millesimi e Lewis Hamilton di un secondo. Le Mercedes hanno dato una risposta importante mentre le Ferrari sono ...