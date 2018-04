Governo | Salvini contro i 5S ' Noi non cambiamo programma in corsa'

Salvini : “Se M5s e Pd fanno un Governo insieme - porto milioni di persone in piazza” : La durissima risposta di Matteo Salvini all'ipotesi di un governo fra Movimento 5 Stelle e PD: "Sarebbe un patto folle, milioni di persone pronte a mobilitarsi".Continua a leggere

Salvini : Governo Pd-M5s? Mobilitazione : 23.32 "Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini "Il PD -aggiunge Salvini- ha già fatto troppi danni agli italiani in tutti questi anni di malGoverno".

Governo M5s-Pd - Salvini : “Pronti a scendere in piazza”/ Abbraccio con Berlusconi : “Nessuno ci dividerà” : Governo M5s-Pd, Renzi verso il no: l'ex segretario propenso a rifiutare ogni tipo di trattativa. Intanto nel centrodestra Salvini continua a lanciare frecciate a Berlusconi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Salvini : 'Governo Pd-M5s folle - pronti a mobilitazione' : "Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

Salvini : «Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitare milioni di italiani» : «Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a...

Aspettando il Friuli - abbraccio Berlusconi-Salvini per mostrare unità : 'In piazza se Governo M5s-Pd' : Domani il voto nella regione. E se il Cavaliere si dice pronto a cercare i voti in Parlamento, il leader della coalizione alza i toni: 'è una follia un governo tra Pd e Cinquestelle', pronti alla ...

Governo. Salvini : intesa Pd con M5S per esecutivo è folle : Lega pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. 'Comportamento eversivo' commenta Francesco Boccia del Pd

Salvini : 'Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitare milioni di italiani' : 'Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

Salvini : migliaia in piazza se nasce folle Governo Pd-M5s : Roma, 28 apr. , askanews, Se dovesse nascere un governo Pd-M5s sarebbero in 'migliaia' a scendere in piazza e la Lega è pronta a 'mobilitare milioni di italiani'. Lo dice il segretario della Lega ...

Salvini : 'Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitazione' : 'Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

Salvini : «Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitare milioni di italiani» : «Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a...

Salvini - folle Governo Pd-M5s? Pronti a mobilitazione : "Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

PD - SCONTRO SU Governo CON M5S / Marcucci vs Martina : Salvini - "sono su Scherzi a Parte" : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5s”. Sugli scenari politici: “Temo sia GOVERNO con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Pd - Martina : "Referendum iscritti per intesa con M5s"/ "Temo sia Governo con Salvini che voto anticipato" : Pd, Martina: "Referendum iscritti per intesa con M5s. Temo sia governo con Salvini che voto anticipato". Le ultime notizie sugli scenari politici.