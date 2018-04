Governo | Renzi si rimette l' elmetto per fermare l' asse Pd-M5s

Di Maio : tanti punti in comune con il Pd Ma Renzi : mai un Governo con i 5 Stelle : Luigi Di Maio lancia al Pd un "appello" per la realizzazione di un programma di governo. Il leader dei Cinque Stelle: "Lo studio del professor Della Cananea ha individuato i punti in comune tra il nostro programma e il loro e oggi vorrei passare in rassegna... Segui su affaritaliani.it

Che Tempo che Fa - diretta 29 aprile 2018 : Matteo Renzi parla del Governo : Che Tempo Che Fa si candida a diventare una nuova 'Camera' - diciamo 'cameretta' - della politica in tv. Il 'primato' di Vespa sembra vacillare di fronte agli ultimi 'colpi' sferrati da Fazio che già in campagna elettorale ha ospitato i principali leader ed esponenti della scena conTemporanea, ma che la settimana scorsa ha 'alzato' l'asticella con l'intervista al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, poche ore prima del malore che lo ha ...

Governo - Denis Verdini : 'Matteo Renzi rilanci sfidando M5s in streaming' : Sappiamo pero' che questo sarebbe accaduto quando la politica non era stata ancora devastata dai tweet e dagli hashtag', dice ancora. Correlati [ Denis Verdini ], [ Governo ], [ m5s ], [ matteo Renzi ...

Governo : Boccia - da Pd e Renzi possibile contributo per stagione nuova : Siamo in una fase molto delicata, dopo settimane di stallo causate dalla pessima relazione politica costruita nei primi 50 giorni dopo il voto da Lega e M5S. Il Pd ha la possibilità di trovare dei ...

Governo : Verdini - Renzi si svegli - senza di lui Pd non va da nessuna parte : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Se si sveglia Matteo”. Inizia così un lungo intervento di Denis Verdini sul Tempo. “Il bell’addormentato nel bosco della politica – scrive colui che per anni è stato l’uomo ombra di Berlusconi – potrebbe pure (e forse dovrebbe) risvegliarsi. A ridestare il sacro ardore politico di Matteo Renzi però non potrà essere il bacio di Di Maio”. “Per quei paradossi ...

Governo : Salvini pensa alle elezioni - Renzi apre al M5S? : Segui su Blasting News il Live sulla giornata politica, con le trattative per la formazione di un Governo. #diretta

Governo - Pd valuta apertura - Renzi pronto a tornare in campo : Ma il giudizio dei Renziani su com'è stata condotta la partita finora è assai critico: il punto, dicono, non è neanche se sedersi o meno al tavolo, ma come farlo, con quale prospettiva politica. ...

Governo - l’ombra lunga di Renzi sulla direzione Pd. Salvini : “O Governo di centrodestra o nuove elezioni entro l’estate” : sulla trattativa tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico si allunga un’ombra. Matteo Renzi, infatti, tornerà a parlare in pubblico per la prima volta dall’annuncio delle dimissioni da segretario del 5 marzo proprio tre giorni prima della direzione nazionale del partito. Lo farà in prima serata su Rai1, ospite di Fabio Fazio, smentendo quell’uscita all’insediamento quando aveva giurato che sarebbe stato ...

Governo - se fallisce Pd-Ms5 sarà accordo Berlusconi-Renzi e Zaia presidente : Il progetto di Governo Pd-5 Stelle non passerà. Lo dice Berlusconi, lo dice Salvini, lo dicono pure i numeri che il prossimo 3 maggio verranno messi sul tavolo alla direzione Pd: su 209 componenti, i renziani (che salvo sorprese clamorose dell'ultima ora voteranno contro l'accordo per restare all'opposizione) nel controllano un'abbondante maggioranza: 128.Se così sarà se cioè il mandato affidato a Roberto Fico non porterà... a un fico, l'ipotesi ...