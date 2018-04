Governo | la proposta Berlusconi | ' Un esecutivo di minoranza del centrodestra'

Di Maio - M5s : "contratto di Governo - i 10 punti"/ Proposta a Pd o Lega - ma spariscono i temi 'cari' a Salvini : Di Maio presenta il contratto di Governo alla tedesca in 10 punti: Proposta e priorità a Lega o Pd, ma spariscono i temi cari a Salvini.

La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest - per via di una legge proposta dal Governo Orbán : Open Societies Foundations, la seconda più grande organizzazione filantropica del mondo dopo la Bill and Melinda Gates Foundation, finanziata dal miliardario americano di origine ebrea ungherese George Soros, ha annunciato che sta riflettendo sul da farsi con la sua sede The post La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest, per via di una legge proposta dal governo Orbán appeared first on Il Post.

Governo - Orfini : “Calenda? La sua è una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%” : “Quella di Calenda è una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%, è stato bocciato dagli italiani ed è sconfitto alle elezioni. A noi spetta il posto che abbiamo detto di voler occupare dall’inizio: opposizione responsabile e propositiva, ma pur sempre opposizione”. Così Matteo Orfini, presidente del Pd, boccia l’ipotesi lanciata dal Ministro Calenda. “Lo stallo è creato ...

Roberto Maroni : la proposta a Di Maio per formare un Governo : E quello sarebbe un altro terremoto per la politica italiana'. La soluzione? Secondo Maroni potrebbe esserci 'se fosse Di Maio a prendere l'iniziativa sulla base di tre punti programmatici da offrire ...

Governo - Di Maio : 'No al centrodestra unito - proposta anche per il Pd'. Salvini : 'Il leader grillino è uno sforzato' : E ha avvertito: 'oggi non c'è spazio per la politica'. Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna. 'Voglio che sappiate che il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per ...

DI MAIO E SALVINI AL VINITALY/ Governo : M5s “Centrodestra unito dannoso - proposta a Pd”. Scontro Lega-grillini : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:06:00 GMT)

La proposta di Salvini : i 4 punti del programma del Governo centrodestra-M5S Video : Alla vigilia del vertice del #centrodestra di Arcore, a casa dell’alleato Silvio Berlusconi [Video], Matteo #Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, si rivolge a Forza Italia per chiarire definitivamente che la Lega resta totalmente contraria ad un governo formato dall’alleanza tra centrodestra e Pd. Una opzione che i berlusconiani si possono anche scordare, ci tiene a ribadire il leader leghista che, invece, non esclude l’unico accordo ...

Di Maio : «No a Governo ammucchiata. Con Berlusconi non può partire nessuna proposta di cambiamento» : «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che può...

Governo M5S-Pd : la proposta di Di Maio spacca il Nazareno Video : L’intervista rilasciata da Luigi Di Maio a Repubblica [Video], in cui il candidato premier del M5S ha, in pratica, aperto le porte a un Governo con il #Pd, parlando di necessita' di “sotterrare l’ascia di guerra per il bene del Paese”, sta mettendo in grande difficolta' la dirigenza Dem. Da una parte, infatti, ci sono i fedelissimi di Matteo Renzi, ancora forza preponderante al Nazareno, che respingono sdegnosamente al mittente pentastellato la ...

Governo - il rifiuto del Pd e la paura di una ‘proposta indecente’ : Canzone contro la paura non è solo il brano di Brunori Sas ma anche uno dei pezzi della playlist della campagna elettorale del Pd, così come “contro la paura” è il ruolo rivendicato dal partito di centrosinistra ad iniziare dalla propaganda per il referendum fino ad arrivare al discorso post-voto del 5 marzo dell’ex segretario Matteo Renzi. Gli altri la paura, il disfattismo. Loro la speranza, la conciliazione. La sconfitta ...

Consultazioni - Travaglio : “Pd renziano accetterebbe Governo centrodestra”. Carofiglio : “M5s sbagliò a rifiutare proposta di Bersani” : “Pd e M5s? A me risulta che in questi giorni ci sia un filo diretto tra Renzi e Forza Italia, che fa esattamente da pendant al filo diretto che c’è tra Salvini e Di Maio”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un confronto con lo scrittore Gianrico Carofiglio. E aggiunge: “Se il Pd rimane a trazione renziana, può persino accettare, su pressione di Mattarella, un appoggio a un ...

Di Maio propone contratto di Governo : 'Con Lega o con Pd' | I dem : 'Proposta irricevibile' | Salvini : 'Nessun veto' : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha proposto un contratto di governo da sottoscrivere o "con la Lega o con il Pd ". Esclusa, dunque, Forza Italia. Di Maio ha spiegato di guardare come ...