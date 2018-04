Governo | il Pd diviso e al bivio aspetta le parole di Renzi Chiamparino | “Dialogo con

Governo - Pd diviso. Renziani in trincea : mai coi grillini : La mossa del Colle apre la resa dei conti. Martina e Orlando fissano i paletti per il dialogo A Fico mandato per verificare intesa M5s-Pd Di Maio molla Salvini: non vuole governare - di E.G.POLIDORI ...

Nuovo Governo - Pd diviso sul dialogo con il M5s - : In attesa dell'incontro con Fico, dibattito aperto tra i dem sulla possibilità di un'intesa. Per Franceschini confronto deve essere "senza pregiudiziali". Marcucci: "Non sono ottimista, programmi ...

DIRETTA CONSULTAZIONI CASELLATI/ Governo : si comincia con M5S. Centrodestra andrà diviso - Lega senza Salvini : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a CASELLATI: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le CONSULTAZIONI: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:02:00 GMT)

Pd diviso su dialogo per il Governo. Rosato : 'Alternativi a Lega ed M5s' : E non mi pare ci siano, e non è solo nella politica estera". E continua: "Quindi benissimo col presidente incaricato, mi sembra difficile non andare a discutere. Anzi, sarebbe una violazione di una ...

Governo - Matteo Salvini : 'Non escludo nulla se programma condiviso' : "Il problema non è la persona. Il problema è il programma . E chiunque ci sostenga e ci aiuti a realizzare questo programma farà parte della maggioranza. Io sono pronto, non escludo nulla, neanche in ...

Nel Pd ancora diviso Guerini ribadisce : 'Governo con Berlusconi? Fantapolitica' : Tra le varie correnti, quella di Orlando esclude accordi sia con Lega che col M5s. Franceschni apre ad un governo per le riforme -

"Non riporterò il Pd al Governo" Schiaffo di Salvini a Berlusconi Il Centrodestra sempre più diviso : Schiaffo di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni". Così il leader della Lega ha risposto a chi gli chiedeva... Segui su affaritaliani.it