Governo | Gozi Pd | “Dialogo con M5s? Impossibile Antiberlusconismo ha fatto male al

ilfattoquotidiano

: 'Governare vuol dire risolvere gli imprevisti che si palesano sul tuo cammino. Se ci fosse una crisi europea che co… - pdnetwork : 'Governare vuol dire risolvere gli imprevisti che si palesano sul tuo cammino. Se ci fosse una crisi europea che co… - nipotinadiPutin : RT @pdnetwork: 'Governare vuol dire risolvere gli imprevisti che si palesano sul tuo cammino. Se ci fosse una crisi europea che cosa faccia… - GaetanoMineo : RT @ilfogliettone: Governo, Gozi (Pd): no a dialogo con i 5 stelle - -

(Di domenica 29 aprile 2018)tra Pd e? Sono contrario soprattutto sulla scelta di fondo, perché io non ritengo possibile un accordo disolido, affidabile per l’Italia, con i 5 Stelle. Usciamo dai tatticismi e dalle buone maniere, che non servono a nulla in questa fase politica”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal sottosegretario Pd Sandro. “Si decide di avviare un dialogo se c’è la forte volontà di trovare un accordo” – spiega – “Io non ho questa forte volontà di trovare un accordo col, perché mi sembra che la natura del Pd e dei 5 Stelle, gli obiettivi, il funzionamento interno, i valori, siano troppo distanti per fare un. Non c’è nulla di democratico nel modo in cui ilfunziona. E già questo mi sembra un ostacolo enorme per pensare di costruire uncon un movimento che sarebbe inaffidabile e il cui vero leader politico non è Luigi ...