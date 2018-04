Governo con il PD? È una sola la condizione irrinunciabile per i Cinquestelle

Blastingnews

: Governo, Rosato(Pd): “Siamo incompatibili con M5s e Lega, non con Forza Italia. Ma non c’è progetto per governare c… - petergomezblog : Governo, Rosato(Pd): “Siamo incompatibili con M5s e Lega, non con Forza Italia. Ma non c’è progetto per governare c… - DaniloToninelli : Stiamo facendo il possibile per dare al Paese il Governo del cambiamento che attende da troppo tempo. Certamente co… - dellorco85 : Salvini non molla Berlusconi, i Renziani non escludono un Governo con Forza Italia. Ma che cosa avrà Silvio che aff… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Si stanno vivendo ore di fibrillazione nei palazzi della politica: il giro di #consultazioni terminato ieri da parte del Presidente della Camera Roberto Fico, volto a verificare la possibilita' di creare un'alleanza diVIDEO tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, è stato definito positivo. Il presidente Mattarella ha lasciato tempo fino all'inizio di maggio alla terza carica dello Stato per delineare l'ipotesi di un accordo con il partito guidato dall'ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina dopo le dimissioni di Matteo Renzi, in to al risultato non entusiasmante conto alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Tra il movimento guidato da Luigi Di Maio e i dem si sta cercando di verificare se esistano o meno le condizioni per stipulare un vero e proprio contratto di, ponendo una serie di punti programmatici da ...