Governo | Boccia | “Sì a esecutivo Pd-M5s | ma Di Maio non imponga la premiership Renzi? Ci

Governo : Boccia - da Pd e Renzi possibile contributo per stagione nuova : Siamo in una fase molto delicata, dopo settimane di stallo causate dalla pessima relazione politica costruita nei primi 50 giorni dopo il voto da Lega e M5S. Il Pd ha la possibilità di trovare dei ...

Il monito di S&P al prossimo Governo italiano : riforme o bocciatura : New York, 28 apr. , askanews, In un colpo solo, S&P ha lasciato invariati i rating su Italia, Germania e Regno Unito, rispettivamente pari a BBB, AAA e AA. L'outlook è rimasto 'stabile' sia per il ...

Salvini : "Renzi e Di Maio che ci azzeccano tra di loro?"/ Governo - leader della Lega boccia trattativa PD-M5S : Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo PD-M5S per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:14:00 GMT)

Governo : Boccia - Fico ha fatto ottimo lavoro : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Mi sembra che il presidente Fico abbia fatto un ottimo lavoro. Fino a qualche giorno fa il confronto fra Pd e M5S era inimmaginabile, invece dentro i confini delle istituzioni e sulla base dell’incarico che il Presidente Mattarella ha dato alla terza carica dello Stato è iniziato un cammino nuovo”. Così Francesco Boccia, capogruppo PD in commissione speciale alla Camera, su ...

Governo : Boccia - spero Renzi possa dare una mano : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Nessuno minaccia nessuno, nessuno ha paura del voto, semplicemente occorre discutere del merito delle cose e io mi auguro che nel Pd anche Renzi possa darci una mano a trovare una soluzione”. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, su Tiscali.it. L'articolo Governo: Boccia, spero Renzi possa dare una mano sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Uggè a Boccia - ministero Mare illogico : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Non sono in grado di sapere se la proposta del presidente di Confindustria tendente a creare il ministero del Mare sia una Bocciatura della scelta del ministro Delrio che invece punta a connettere l’Italia, certo è che ha i connotati di un’idea illogica”. è la risposta del vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio Paolo Uggè alla richiesta di istituire un ministero del Mare, ...

Governo - Boccia : “Strategia Pd con M5s è folle e davvero poco intelligente. È roba psicologica” : “Pd non vuole aprire al M5s? Non so se vi è mai capitato di vedere una strategia così folle e così davvero poco intelligente”. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il deputato Pd della minoranza, Francesco Boccia, ribadisce le sue taglienti critiche al gruppo dirigente renziano, già espresse nella giornata di ieri. E spiega: “Scusatemi, avete mai visto una strategia che dice: ‘Io non ascolto cosa hanno da dire gli ...

Governo - Boccia (Pd) attacca Orfini e i renziani : “Folle chiudere a Fico senza neppure ascoltarlo” : “Ho già scritto ad Orfini: trovo inopportune le dichiarazioni di tutte i miei colleghi del Partito Democratico che qualche minuto dopo l’ufficializzazione dell’incarico a Roberto Fico, si sono affrettati a dire quello che pensano. Lo trovo poco rispettoso nei confrontanti di sia di Fico che del Presidente Mattarella”. Francesco Boccia protesta per le posizioni espresse in casa dem ancor prima di aver incontrato il ...

Berlusconi : Molise rilancia centrodestra e boccia M5s al Governo : Roma, 23 apr. , askanews, centrodestra prima forza politica regionale e nazionale, Cinque Stelle 'del tutto non credibili per una funzione di Governo'. E' la lettura del risultato delle Regionali del Molise del presidente Fi Silvio Berlusconi. 'Dal ...

Governo - Boccia (Pd) : “Incarico a Fico? Inizia una nuova fase - il Pd faccia il Pd e Di Maio chiuda con Salvini” : “Dopo 50 giorni di trattative, la pantomima M5s-centrodestra è finita. Ora Di Maio chiuda con Salvini. E per noi si apra una nuova fase”. L’appello è del deputato Pd Francesco Boccia, che da tempo spinge insieme al presidente pugliese Michele Emiliano verso il dialogo tra dem e pentastellati, dopo le Regionali in Molise vinte dal candidato di centrodestra Toma sul grillino Greco. In vista dell’imminente mandato affidato ...