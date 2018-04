Governo | Berlusconi | governo di minoranza del centrodestra se falliscono M5s e Pd

Silvio Berlusconi lancia il Governo di minoranza del centrodestra : "Troveremo i voti" : "Un governo di centrodestra di minoranza "in Europa non sarebbe una novità, solo in Italia sembra una cosa strana, se fallisce il dialogo fra 5 Stelle e Pd non ci sarebbe nulla di anomalo in un governo di centrodestra che va in Parlamento a chiedere il consenso o almeno l'astensione delle altre forze politiche o dei singoli parlamentari". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un'intervista al Corriere della Sera in cui ...

Berlusconi : Governo minoranza possibile : 9.30 "Un governo di centrodestra che va in Parlamento a chiedere il consenso o almeno l'astensione delle altre forze politiche o dei singoli parlamentari sulla base di un programma che riprenda quello votato dai nostri elettori", nel caso fallisse il dialogo Pd-M5s. Così il leader di Forza Italia,Berlusconi in un'intervista al Corriere della sera. L'intesa con la Lega è solida, rassicura Berlusconi: "Chi pensa di dividerci si fa delle grandi ...

Berlusconi : "Faremo Governo di minoranza Troveremo voti in Parlamento" : Silvio Berlusconi delinea la road map per la soluzione del "rebus" governo. Il Cavaliere sottolinea il risultato elettorale del centrodestra alle urne lo scorso 4 marzo e rivendica per la coalizione l'incarico di formare il nuovo esecutivo. Per il leader di Forza Italia la strada da seguire è una sola: "Un governo di centrodestra che va in Parlamento a chiedere il consenso o almeno l"astensione alle altre forze politiche e ai singoli ...

Governo M5s-Pd - Salvini : “Pronti a scendere in piazza”/ Abbraccio con Berlusconi : “Nessuno ci dividerà” : Governo M5s-Pd, Renzi verso il no: l'ex segretario propenso a rifiutare ogni tipo di trattativa. Intanto nel centrodestra Salvini continua a lanciare frecciate a Berlusconi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Aspettando il Friuli - abbraccio Berlusconi-Salvini per mostrare unità : 'In piazza se Governo M5s-Pd' : Domani il voto nella regione. E se il Cavaliere si dice pronto a cercare i voti in Parlamento, il leader della coalizione alza i toni: 'è una follia un governo tra Pd e Cinquestelle', pronti alla ...

Governo - Orfini a Travaglio : “No ad accordo Pd-M5s”. “Il proporzionale l’avete voluto voi. Forse preferite Berlusconi” : “Sedersi al tavolo col M5s? Dipende da cosa bisogna discutere. Io non ho alcun problema a parlare coi 5 Stelle da minoranza parlamentare, ma qui noi ci dovremmo sedere per verificare la possibilità di fare un Governo insieme. Ed è una ipotesi che non mi convince e alla quale sono assolutamente ostile”. Lo ribadisce a Otto e Mezzo (La7) il presidente del Pd, Matteo Orfini, in un confronto con il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ...