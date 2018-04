Governo - appello di Luigi Di Maio al Pd : "Ecco i punti in comune" : Il leader pentastellato spiega anche che sul contratto si possono definire tempi e obiettivi. E aggiunge: "Se si può farequalcosa di buono per l'Italia e mettere finalmente i cittadinial primo posto, noi ci siamo"

Di Maio : «Il mio appello al Pd : ecco i punti in comune nei programmi» - Renzi : mai un Governo con M5S : Non ci illudiamo che i programmi elettorali abbiano sempre una valenza, ma adesso è il momento di mettere alla prova la politica affinché dimostri che non si tratta solo di parole, ma di obiettivi ...

Consultazioni Fico - appello Salvini a Di Maio/ “Pd? Governo M5s col centrodestra o si torna al voto” : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:19:00 GMT)

«Governo Pd-Cinque Stelle? L’accordo lo faccia Renzi». L’appello di Michele Emiliano : Presidente Emiliano, ci siamo. «È il momento di fare un Governo con i 5 Stelle». Roberto Fico ha ricevuto il mandato per verificare se voi del Pd ci state. «E dovremmo starci. Faccio un appello a Renzi». Mi faccia indovinare: vuole che si dimetta? «Al contrario. Voglio che guidi le trattative per conto del Pd e faccia l’accordo coi 5 Stelle». È un Michele Emiliano più indulgente del solito, quello che parla 50 giorni dopo le elezioni. Il ...

Governo - Salvini : “Fondata speranza di superare la politica del no”. Poi l’appello al M5s : “Parli di programmi” : “Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni con la Casellati. “Confidiamo – ha continuato – che il secondo partito superi i veti e accetti finalmente di sedersi al tavolo parlando di programmi e non dai posti”. Poi ha concluso: “Per noi è ...

Governo l appello di Salvini a M5s e FI 'Basta con veti e insulti - la pazienza è finita' : La crisi siriana 'porta un'accelerazione sulla formazione del nuovo Governo'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook. 'C'è una vita reale che dice 'fate in fretta'. ...

Terremoto - l’appello dei sindaci del cratere : “Nuovo Governo cambi procedure per la ricostruzione o spariremo” : “Speriamo si formi un nuovo governo il primo possibile e che si rimetta mano alle procedure di ricostruzione perché siamo ancora fermi e le nostre terre si stanno spopolando. Di questo passo non esisteremo più”. È l’appello lanciato dai sindaci di Accumoli, Stefano Petrucci di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci e quello di Rieti, Daniele Sinibaldi, comuni interessati dal Terremoto del 24 agosto del 2016 L'articolo Terremoto, ...

Appello di Roberto Fico : 'Partiti dialoghino per formare un Governo' : 'Dobbiamo combattere i privilegi che fanno parte dei costi della politica e razionalizzare i costi della Camera senza penalizzare la democrazia', ha detto ancora. Intanto, dopo lo scontro di ieri al ...

Appello di Fico : 'Partiti dialoghino per formare un Governo' : Appello del persidente della Camera, Roberto Fico, per il dialogo in vista della formazione di un governo. "I gruppi parlamentari - ha detto al Gr Rai - devono dialogare fino in fondo per cercare di ...

Di Maio al Pd “Diamo un Governo al Paese”/ L’appello M5S crea problemi nel Partito democratico : Luigi Di Maio al Pd, "diamo Governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:21:00 GMT)