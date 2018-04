Blastingnews

: Gossip: l'appello di Jolanda Carrisi a Romina Power, ecco di cosa si tratta - berta95italy : Gossip: l'appello di Jolanda Carrisi a Romina Power, ecco di cosa si tratta - ElisaDiGiacomo : L’appello di mamma Jolanda Carrisi a Romina Power - gossipnewsapp : Uomini e Donne, Giorgio Alfieri e l'appello a Maria de Filippi: pronto a tornare sul trono? -

(Di domenica 29 aprile 2018)ci con un nuovo appuntamento con le notizie diVIDEO, che oggi torneranno a parlare dell'ex coppia #Albanoe #. Le ultime novita' svelano che, la madre del cantante di Cellino San Marco avrebbe fatto una sorprendente richiesta all'ex nuora.disi. Albanoe Loredana Lecciso si sono lasciati Le novita' diVIDEO svelano che le vicende di Albanosi arricchiscono di colpi di scena dopo la fine della sua relazione con la showgirl leccese. Come saprete il cantante di Cellino San Marco ha detto a Storie Italiane di essere single, in quanto Loredana Lecciso avrebbe abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi a Pavia da suo fratello. Una decisione che non è piaciuta affatto ache dal quel momento ha rifiutato ogni contatto con la madre dei suoi due ultimi figli. Intanto Loredana Lecciso ...