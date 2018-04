Golf | PGA Tour 2018 | il foursome rimescola la classifica dello Zurich Classic of New

Golf - PGA Tour 2018 : il duo Kim/Putnam guida lo Zurich Classic of New Orleans dopo il secondo round : Lo Zurich Classic of New Orleans (montepremi 7,2 milioni di dollari) vede al comando la coppia composta dagli statunitensi Michael Kim ed Andrew Putnam. Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Stati Uniti) gli americani guidano con il punteggio di -13 (131 colpi) dopo un solido round di fourball nel quale hanno siglato un buon -3. Seconda posizione ad un colpo di distanza dai leader per gli statunitensi Kevin Kisner e Scott Brown. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Reavie/Glover e Zhang/Dou al comando del Zurich Classic of New Orleans. Nelle retrovie Rose/Stenson : Una coppia statunitense ed una cinese al comando del Zurich Classic of New Orleans, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale. A guidare la classifica sono gli statunitensi Chez Reavie e Lucas Glover in compagnia dei cinesi Xinjun Zhang e Zecheng Dou, che hanno completato il primo giro in 60 colpi (-12), acquisendo un margine di due lunghezze sugli inseguitori. Il ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry non sbaglia e conquista il Valero Texas Open : Il percorso par 72 del TPC San Antonio dell’omonima città texana premia Andrew Landry. L’americano si è difatti imposto nel Valero Texas Open (montepremi 6,2 milioni di dollari), tappa del PGA Tour, con il punteggio finale di -17 (271 colpi). Ultimo round solido per Landry, bravo a controllare siglando un -4 (5 birdie, 1 bogey) utile a tenere a debita distanza i primi inseguitori. Battuti che portano il nome degli statunitensi Seon ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry e Zach Johnson al comando del Valero Texas Open ad un round dal termine : Il Valero Texas Open (montepremi 6,2 milioni di dollari) si avvia alla conclusione con una coppia di Golfisti in vetta al termine del terzo round. SI tratta degli americani Zach Johnson ed Andrew Landry, che sul percorso par 72 del TPC San Antonio (Oaks Course) dell’omonima città del Texas, si issano a -13 (203 colpi). Dovranno sicuramente fare i conti con uno straordinario Trey Mullinax, autore di una prova ai limiti del possibile. Lo ...

Golf - PGA Tour 2018 : Zach Johnson e Ryan Moore spiccano il volo nel Valero Texas Open! Il taglio miete vittime illustri : Una coppia made in USA vola al comando del Valero Texas Open, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Oaks Course di San Antonio, nel Texas. Zach Johnson e Ryan Moore sono in testa al giro di boa con 9 colpi totali sotto il par al termine di un giro condotto con grande autorevolezza. Moore ha piazzato un round senza errori in 67 colpi (-5) scalando una posizione e issandosi in cima alla ...

Golf - PGA Tour 2018 : Grayson Murray in testa - dominio USA nel Valero Texas Open. Prosegue il momento difficile per Sergio Garcia : dominio USA nel primo giro del Valero Texas Open, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Oaks Course di San Antonio, nel Texas. A guidare la classifica c’è Grayson Murray, che ha concluso il primo round in 67 colpi, 5 sotto il par, e ha piazzato due straordinari birdie alle buche 17 e 18, riscattando in tal modo un double bogey alla 7. Alle sue spalle c’è un folto gruppo ...

Golf - PGA Tour 2018 : Francesco Molinari salterà il Valero Texas Open per un infortunio alla spalla : Francesco Molinari non parteciperà al Valero Texas Open, torneo del PGA Tour che inizierà giovedì sull’AT&T Oaks Course di San Antonio. Il Golfista italiano è stato fermato da un infortunio alla spalla che lo ha costretto a dare forfait. Il problema pare sia originato nel corso dell’ultimo giro del Masters di Augusta, chiuso da Chicco al 20° posto. Lo scorso fine settimana il torinese è riuscito comunque a disputare l’RBC ...

Golf - PGA Tour 2018 : ultimo round folle nell’RBC Heritage. Vittoria per Satoshi Kodaira! : L’ultimo round dell’RBC Heritage 2018 (montepremi 6,7 milioni di dollari) rimarrà nella storia della kermesse americana per molte e molte stagioni. L’evento del PGA Tour è stato infatti completamente ribaltato a causa di inattesi scivoloni dei protagonisti delle prime tre giornate, e rimonte da urlo degli inseguitori. L’inglese Ian Poulter, leader fino al sabato, si inceppa esibendosi in un pessimo +4 scivolando così in ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ian Poulter comanda l’RBC Heritage ad un round dal termine : L’appuntamento settimanale del PGA Tour si avvia alla conclusione. l’RBC Heritage 2018 (montepremi 6,7 milioni di dollari) è infatti alle porte dell’ultimo e decisivo round. Prima del quarto giro troviamo ben 11 Golfisti racchiusi in soli 5 colpi con l’inglese Ian Poulter al comando. Sul percorso par 71 dell’Harbour Town Golf Links di Hilton Head Island (South Carolina, Stati Uniti) il battistrada guida con il ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau svetta nell’RBC Heritage! Francesco Molinari rimonta e supera il taglio : Bryson DeChambeau vola al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Lo statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 64 colpi (-7), piazzando un eagle alla 2, seguito da 7 birdie e 2 bogey e giungendo a metà gara con 10 colpi totali sotto il par, quanto basta per tenersi alle ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory Sabbatini in testa all’RBC Heritage davanti a quattro statunitensi. Francesco Molinari nelle retrovie : Un sudafricano al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Rory Sabbatini svetta in testa alla leaderboard con un giro in 64 colpi che lo pone a quota -7 e gli consente di gestire due lunghezze di vantaggio su un quartetto tutto statunitense, composto da John Huh, Billy Horschel, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ian Poulter trionfa nello Houston Open! Beau Hossler beffato nel playoff - sul podio anche Jordan Spieth : Parla inglese lo Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Golf Club of Houston ad Humble, nel Texas. Ian Poulter ha prevalso nel playoff contro lo statunitense Beau Hossler, a lungo al comando del torneo, e ha conquistato il suo terzo successo in carriera nel circuito PGA, tornando a vincere oltre cinque anni dopo la conquista del WGC-HSBC Champions ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ian Poulter raggiunge Beau Hossler in testa allo Houston Open : È stato Ian Poulter il grande protagonista della terza giornata dello Houston Open, prova del PGA Tour che precede di sette giorni la disputa del primo Major dell’anno, il Masters di Augusta. L’inglese ha dato spettacolo sul percorso del Golf Club of Houston concludendo il terzo round con un ottimo 65, ovvero 7 colpi sotto il par. Uno score notevole, senza sbavature, che fa seguito al 64 del giorno prima: il britannico ha completato ...

Golf - PGA Tour 2018 : Beau Hossler piazza lo scatto in testa allo Houston Open - Rickie Fowler e Jordan Spieth in corsa per la vittoria : Beau Hossler piazza lo scatto a metà gara dello Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Golf Club of Houston ad Humble, nel Texas. Lo statunitense ha completato il secondo round in 68 colpi (-4) con 5 birdie e un bogey e si è issato al comando della classifica a quota -11, con una lunghezza di vantaggio sul quartetto formato dagli statunitensi ...