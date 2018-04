Golf | Kisner-Brown al comando a Zurigo

Golf - PGA Tour 2018 : il foursome rimescola la classifica dello Zurich Classic of New Orleans. In testa Kisner/Brown : Kevin Kisner e Scott Brown guadagnano la prima posizione dello Zurich Open of New Orleans (montepremi 7,2 milioni di dollari), torneo che si svolge sul percorso par 72 del TPC Louisiana e che vede ai nastri di partenza diverse coppie con alcuni dei migliori Golfisti al mondo. Gli americani hanno approfittato a dovere del round con la formula del foursome, durante la quale i membri di ogni duo si alternano al tiro. Kisner e Brown guidano dunque ...