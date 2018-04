Gli USA si sono chiusi su loro stessi sotto il peso del capitale cinese

COREA DEL NORD - “A MAGGIO CHIUDIAMO SITO TEST NUCLEARI”/ Kim Jong-un : “no armi se c’è pace con Gli Usa” : La COREA del NORD chiude il SITO per gli esperimenti nucleari, Kim: “Non sono il tipo che usa queste armi”. Nuova mossa verso la pace mondiale da parte del leader NORDCOREAno(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Windows 10 : Microsoft accusata di violare la privacy deGli utenti : Stando a quanto riportato dalla testata Reuters, le autorità brasiliane hanno accusato Microsoft di violare con Windows 10 la privacy degli utenti. Secondo i procuratori federali, infatti, Microsoft raccoglie i dati senza il consenso diretto degli utenti con le impostazioni predefinite di Windows 10 che consentono di accedere a informazioni quali posizione, cronologia di navigazione e contenuto dell’email al fine di generare entrate ...

Mondiali di calcio 2016 - Trump passa alla minacce pur di far passare la candidatura deGli Usa. Il 13 giugno la Fifa assegnerà la sede : "Possiamo solo rinviare alle regole della Fifa per la selezione del luogo per la competizione finale della Coppa del Mondo del 2026 e in particolare alle regole di condotta incorporate". Le regole a ...

Crack Unità - Soru accusato di bancarotta fraudolenta : "Assurdo - voGlio essere sentito al più presto" : I pm di Roma indagano sul fallimento della società che ha pubblicato dal 2008 al 2015 il quotidiano fondato da Gramsci e accusano l'allora maggiore azionista,...

"Trump resta a casa" : i palestinesi preparano l'accoGlienza al presidente Usa : È bastato ventilare la possibilità per accendere la miccia che potrebbe trasformare quella inaugurazione nell'inizio di una nuova Intifada. "Potrei partecipare all'inaugurazione" ha ventilato ieri Donald Trump nel corso della conferenza stampa congiunta alla con la cancelliera tedesca Angela Merkel. A quel che risulta ad HuffPost, la presenza del presidente Usa il 14 maggio prossimo all'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a ...

Trump vuole i Mondiali di calcio 2026 e minaccia Gli alleati : Chi chiede il nostro aiuto deve votare per Gli Usa : Insieme sosteniamo la candidatura di Messico, Canada e Usa per la Coppa del Mondo 2026". Podemos tener diferencias pero el fútbol nos une. Juntos apoyamos la candidatura de México, Canadá y EUA como ...

Colla per coralli : come si usa e quale sceGliere : Colla per coralli: come si usa e quale scegliere per inCollare coralli molli o duri, per inCollare talee o rocce vive, a secco o direttamente nell’acquario marino. (altro…) The post Colla per coralli: come si usa e quale scegliere appeared first on Idee Green.

L’app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di sceGliere il device Bluetooth da usare : Mishaal Tahman, editore di XDA Developers, ci anticipa una nuova funzionalità che dovrebbe essere a breve implementata dagli sviluppatori di Google Telefono L'articolo L’app Google Telefono a breve dovrebbe permettere di scegliere il device Bluetooth da usare proviene da TuttoAndroid.

Crozza-De Luca e l’accordo tra M5s e Pd : “Disponibile solo se si inginocchiano - io Gli salgo sopra e poi mi chiedono scusa” : Sul possibile accordo tra M5s e Pd, Crozza-De Luca sembra possibilista, durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. “Io sono disponibilissimo al dialogo. solo chiedo che mi si dica semplicemente “scusa” e poi parliamo. Vengono qui, un accenno di inchino, un piccolissimo baciamano e a posto così. Si inginocchiano, si sdraiano un momento faccia a terra, io gli salgo sopra e la questione è ...

Merkel sfida Trump sui dazi : “L’Europa investe neGli Usa” : Il clima è stato diverso, come peraltro ci si aspettava, perché il rapporto personale di Donald Trump con Angela Merkel non è mai apparso caloroso come quello con Emmanuel Macron. Il risultato, però, è sembrato lo stesso. La cancelliera tedesca ha elogiato il presidente americano per i progressi in Corea del Nord, e ha promesso di assumersi più res...

Incontro Trump-Merkel è gelo sui dazi alla Ue Gli USA non cambiano idea. 'Basta squilibri' : ... 'Basta squilibri commerciali con l'Unione europea, serve reciprocità', quella reciprocità che per il tycoon al momento manca, a svantaggio dell'economia e dei posti di lavoro americani. E che Trump ...

Honor 7X verrà aggiornato a EMUI 8.0 il 30 aprile neGli USA con un nuovo Face Unlock : Dopo oltre un mese in versione beta, EMUI 8.0 verrà rilasciata negli Stati Uniti il prossimo 30 aprile e introdurrà tutte le funzionalità tipiche di Android 8.0 Oreo e numerose funzionalità proprietarie, tra le quali spicca in nuovo sistema di sblocco con riconoscimento facciale simile a quello di OnePlus 5T. L'articolo Honor 7X verrà aggiornato a EMUI 8.0 il 30 aprile negli USA con un nuovo Face Unlock proviene da TuttoAndroid.

Treno deraGlia nel Cuneese - incidente causato da una gru : dieci feriti : Treno deraglia nel Cuneese, incidente causato da una gru: dieci feriti Il deragliamento poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano. Coinvolto il regionale veloce 10130 Savona-Torino partito alle 11.30. feriti in modo lieve il conducente e 9 passeggeri. Rfi: impatto con una gru privata. Un testimone: "Abbiamo visto morte ...