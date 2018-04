Gli sbarchi diminuiscono ma aumenta la spesa per i migranti

Migranti - Gli sbarchi crollano ma nel Def aumentano i costi : I dati che arrivano dal Viminale sono positivi. Negli ultimi dieci mesi è di quasi 105mila persone il saldo negativo in termini di arrivi di immigrati. I dati che arrivano dal ministero dell'Economia, però, non sono altrettanto buoni. Il Documento di Economia e Finanza (Def) ha, infatti, certificato che, nonostante sia crollato il numero degli stranieri che sbarcano sulle nostre coste, continua ad aumentare la spesa per far fronte alle ...

"Ong? Servono navi della Marina Attenti aGli sbarchi fantasma" Parla l'ex capo della Marina Militare : INTERVISTA/ Migranti, Ong, Ue, Minniti, sbarchi fantasma: l'ammiraglio De Giorgi, capo di stato maggiore della Marina Militare fino al 2016, analizza l'esplosiva situazione del Mediterraneo Segui su affaritaliani.it

Migranti - riprendono Gli sbarchi : "Salvati in 500" : Sono quasi 500 i Migranti tratti in salvo oggi nel Mediterraneo Centrale, in 3 distinte operazioni di soccorso, coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti...

I "viaggi disperati" dei migranti : aumentano Gli sbarchi in Spagna e Grecia - calano in Italia : Sono 6.295 i migranti arrivati in Italia nei primi tre mesi del 2018, un numero in costante diminuzione come sottolineato anche nell’ultimo report dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)...

Minniti : «Nel 2017 meno reati deGli ultimi 10 anni. Sbarchi - 95mila in meno» : «Nel 2017 si è registrato il più basso tasso di reati degli ultimi dieci anni, un risultato straordinario che l'Italia farebbe male a dimenticare». Lo ha detto il...

Il fenomeno deGli sbarchi fantasma : ... punta proprio sulla possibilità che a bordo dei gommoni approdati questa volta nel trapanese nei mesi scorsi, possano essere saliti 'noti personaggi' nel mondo della criminalità tunisina e delle ...

Gli arresti per i cosiddetti “sbarchi fantasma” : La procura di Palermo ha arrestato 13 persone accusate di gestire un traffico di migranti fra Tunisia e Italia, alternativo a quello più noto che coinvolge la Libia The post Gli arresti per i cosiddetti “sbarchi fantasma” appeared first on Il Post.

Viaggi di lusso organizzati per migranti su gommoni veloci. Gli sbarchi "sicuri" dei sospetti terroristi : Organizzavano Viaggi di lusso di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai ...

In gommone dalla Tunisia a Marsala. Gli sbarchi fantasma dei sospetti jihadisti : Immigrazione clandestina in comode imbarcazioni, blitz della Guardia di finanza di Palermo: 13 fermi. Un indagato parlava di un viaggio in Francia e di azioni...

In gommone dalla Tunisia a Marsala. Gli sbarchi fantasmi dei sospetti jihadisti : Immigrazione clandestina, blitz della Guardia di finanza di Palermo: 13 fermi. Un indagato parlava di un viaggio in Francia e di azioni pericolose....

Ambiente - Mareamico : ecco gli effetti collaterali deGli sbarchi fantasma [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

A Scicli - uno spettacolo teatrale suGli sbarchi dei migranti : Un cammino dove l'allestimento di laboratori e spettacoli diventa scambio, luogo di riflessione e fraternità: un teatro dove sul palco c'è spazio per tutti. Parte da qui l'esperienza de 'I colori del viaggio', lo spettacolo di teatro danza che la ...

Migranti - calano ancora Gli sbarchi : meno 75% nel primo trimestre del 2018 : Secondo i dati aggiornati del Viminale, sarebbe ancora più netta la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono 4.399 contro i 23.549 del 2017 (-81%). Eritrei (1.551) e tunisini (1.187) i più numerosi.Continua a leggere

Migranti : calo deGli sbarchi del 75% nel 2018 : Continua il crollo degli sbarchi. Nei primi tre mesi del 2018 - secondo i dati aggiornati del Viminale - sono arrivati via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso ...