Gli italiani non fanno figli ma in Europa adottano di più

Pallotta : "Roma-Liverpool non mi interessa - mi importa solo di Sean Cox. Gli italiani protestino" : I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, e purtroppo per questa minoranza di perfetti imbecilli si compromette la nostra storia e il nostro patrimonio'. Chiara Zucchelli

Judo - Europei 2018 : un solo incontro vinto daGli italiani nell’ultima giornata a Tel Aviv. Azzurri penalizzati dal tabellone : Si chiude senza squilli di tromba per l’Italia l’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). Un solo incontro vinto e quatro sconfitte al primo turno per i cinque italiani in gara oggi nelle categorie di peso che hanno concluso il programma di una competizione che nei giorni scorsi ha regalato agli Azzurri la gioia per l’argento conquistato da Matteo Medves nella categoria -66 kg e per il bronzo di Antonio ...

Salvini : 'Accordo M5S-PD? È una presa in giro per Gli italiani' : Matteo Salvini non ci sta ad assistere in silenzio alla nascita di un governo M5S-PD. Il leader della Lega, infatti, si è scagliato duramente in diretta su Facebook contro una possibile intesa tra i dem e i pentastellati: "È un accordo che va contronatura ed è un'evidente presa in giro nei confronti degli italiani. Se fossi un elettore dei Cinque Stelle - ha tuonato il leghista - avrei vergogna". Parole pesantissime che vanno direttamente a ...

“Affari armati” : metà deGli introiti italiani arriva dall’Islam : 1/4 ...

Judo - Europei 2018 : azzurro sbiadito nell’ultima giornata a Tel Aviv - italiani tutti fuori dalla zona medaGlie : Non c’è gloria per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). tutti fuori gli azzurri impegnati nelle eliminatorie delle ultime cinque categorie di peso in programma nella competizione continentale. Ed appena un incontro vinto per gli alfieri italiani che hanno preso parte alle gare della terza giornata. Il migliore della pattuglia azzurra si è rivelato Nicholas Mungai, autore di una prova ...

Ambiente - Coldiretti : il 63% deGli italiani con la zappa in orti e giardini : Con più di sei italiani su dieci (63%) che con la zappa in mano dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, cresce il popolo degli hobby farmers negli orti, nei giardini e anche su balconi e terrazzi. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti/Ixe’ su “italiani popolo di hobby farmers” presentato a #stocoicontadini in Puglia a Bari, nella culla del cibo ...

SuGli italiani gravano imposte patrimoniali per 45 - 4 miliardi : Sia l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sia il Fondo Monetario Internazionale hanno sollecitato l’Italia a tassare il patrimonio, ma la Cgia di...

I salari deGli italiani fermi da dieci anni. E le tasse sono al top : L'indagine Ocse sui Paesi Ue stima che in Italia il cuneo fiscale pesa su datori di lavoro e lavoratori per il 47,7%, 12 punti sopra la media europea

Tanto Piero - Caravaggio e poco '900 : tutti i maestri deGli artisti italiani viventi : Cosa c'è dietro l'arte contemporanea? Domanda troppo vasta, la riformulo: cosa c'è dietro l'odierna pittura italiana? Quali sono i riferimenti artistici, filosofici, musicali, letterari, degli artisti ...

Nel 2016 Gli atleti italiani erano i più dopati al mondo : L'Italia è prima per numero di casi di doping registrati tra gli atleti nel 2016. Lo afferma l'Agenzia mondiale antidoping Wada nel suo rapporto annuale. Agli atleti italiani sono state contestate 147 violazioni delle norme antidoping nel 2016, l'anno più recente per il quale vi siano statistiche complete. Al secondo posto la Francia, con 86 casi e quindi gli Usa, con 76. Seguono l'Australia, con ...

Giro d’Italia 2018 - le ambizioni deGli italiani. Fabio Aru per la classifica - Elia Viviani per le volate. Formolo per il salto di qualità : La corsa più amata dai corridori italiani sta finalmente arrivando, infatti venerdì 4 maggio prenderà il via il Giro d’Italia 2018. Anche quest’anno la Corsa Rosa rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per molti dei nostri corridori, che andranno a caccia di un successo che li possa far entrare nella storia di questa mitica corsa. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni degli italiani per il Giro d’Italia 2018. Il ...

Baseball - troppi stranieri in Serie A. Le nuove regole penalizzano Gli italiani. Così Tokyo 2020 diventa un miraggio : La stagione del Baseball ha preso il via lo scorso weekend. Tante sono state le novità, dopo un inverno a dir poco rovente. I club della oramai defunta IBL hanno dovuto arrendersi al volere della FIBS, che ha fatto partire il nuovo corso con l’obiettivo chiaro e preciso di rilanciare questo sport. Il nuovo campionato ha Così preso il nome di Serie A1, ma anche la Federazione ha dovuto accettare un compromesso: nel primo anno le squadre ...

Alitalia - tedeschi in pole per l'acquisizione : "Ma solo se ristrutturata a spese deGli italiani" : Lufthansa è interessata ad una "Alitalia ristrutturata" e questa ristrutturazione va fatta dagli italiani. A ribadire oggi la posizione e le condizioni di Lufthansa sul dossier...