Gli islamici puntano sul business del centro senza moschea

"Sgradita a Gli islamici" - coperta la statua : Dopo gli scatoloni dei Musei capitolini, ecco il 'pareo' di Epaminonda. Due anni fa le artistiche nudità delle sale romane furono oscurate per non urtare la suscettibilità del presidente iraniano ...

Gli islamici pro ius soli : Votate Pd - Allah vi vede : Per chi votare? Dall'alto del minareto di Milano arriva chiara e forte un'indicazione. Anzi, di più, un «suggerimento, quasi precetto», rivolto a «musulmani elettori, loro famiglie e parentele votanti». E il «quasi precetto» è questo: «Votare per chi ha sostenuto lo ius soli, in modo da partecipare alla formazione della maggioranza che Allah volendo lo approverà ...