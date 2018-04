Giustifico i genitori non gli avvoltoi vestiti da colombe

ilgiornale

: @buch_1977 @franvalensise @gq_gianni Mah...non mi pare...e comunque un tempo i genitori autorizzavano gli insegnant… - donat_16 : @buch_1977 @franvalensise @gq_gianni Mah...non mi pare...e comunque un tempo i genitori autorizzavano gli insegnant… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Chi può decidere della vita e della morte delle persone? Un tribunale? La scienza? Una commissione medica? Non si apre in questa maniera all'arbitrio? 'Quando è cosciente e in grado di capire le ...