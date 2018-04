Giudici Spagna | no a critiche a sentenza

Spagna - sentenza stupro Pamplona : 1 - 2 mln firme per rimozione Giudici : Oltre 1,2 milioni di persone hanno firmato in Spagna una petizione in cui si chiede alla Corte suprema di revocare i giudici che il 26 aprile hanno emesso la controversa sentenza di Pamplona, in cui 5 ...