Giro d’Italia 2018 | sedicesima tappa | Trento-Rovereto Cronometro per specialisti

Giro d’Italia 2018 - i giovani italiani da seguire. Giulio Ciccone e Fausto Masnada per le salite - Jakub Mareczko ci prova in volata : Manca pochissimo al Giro d’Italia 2018, che scatterà da Gerusalemme venerdì 4 maggio. La Corsa Rosa sarà una grandissima occasione per i giovani italiani presenti, che potranno mostrare a tutti il proprio talento su un palcoscenico così prestigioso. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i giovani italiani da seguire al Giro d’Italia. Uno dei corridori più attesi è Giulio Ciccone, che è pronto a fare il definitivo salto di qualità ...

Giro d’Italia 2018 - i possibili scenari tattici. Più importante la cronometro o le salite? : 44 chilometri a cronometro, otto arrivi in salita: si presenta così il Giro d’Italia 2018, primo grande Giro stagionale ed edizione numero 101 della corsa rosa. Un percorso duro, che rispetto al 2017 ha sostanzialmente dimezzato i chilometri contro il tempo che avevano consegnato un vantaggio incolmabile ad un Tom Dumoulin superlativo in quel frangente di gara. Quale sarà, invece, l’equilibrio con questo nuovo percorso? Dove e quanto ...

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa : Tolmezzo-Sappada. Tante salite per fare la differenza : Ci si avvicina al momento clou: quindicesima tappa per il Giro d’Italia 2018, domenica 20 maggio una frazione davvero insidiosa, da quattro stelle di difficoltà, con partenza da Tolmezzo e arrivo in quel di Sappada dopo 176 chilometri. Giornata che sarà sicuramente decisiva in chiave classifica generale. Si parte nella provincia di Udine e si va verso le Dolomiti: la prima ascesa di giornata è il Passo della Mauria, di terza categoria (una ...

Giro d’Italia 2018 - quattordicesima tappa : San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan. Il ‘mostro’ deciderà la classifica : Chi vuole vincere il Giro d’Italia deve passare da qui. Per difendersi o attaccare, la 14esima tappa non concede sconti. 186 chilometri da San Vito al Tagliamento fino al Monte Zoncolan, salita che si è ritagliata uno spazio importante nella storia recente della corsa rosa, con le sue pendenze durissime e un finale che di fatto rappresenta un anfiteatro naturale, palcoscenico per la fatica dei corridori e per le loro imprese. I primi 40 ...

Giro d’Italia 2018 - tredicesima tappa : Ferrara-Nervesa della Battaglia. Volata prima delle Alpi : La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori affrontare 180 km da Ferrara a Nervesa della Battaglia. Una tappa quasi interamente pianeggiante che vedrà l’ultima Volata prima delle frazioni di montagna sulle Alpi. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della tredicesima tappa del Giro d’Italia. Si attraversa la pianura Padana orientale da sud a nord con 150 km completamente piatti. I due traguardi volanti sono posti a ...

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : Froome e Aru - Pinot e Pozzovivo. Tante salite per esaltarsi - si decide la classifica : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Colle delle Finestre spiccano particolarmente, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classifica, che non potrebbero ...

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : tante salite per esaltarsi - in classifica e nella lotta alla maglia azzurra : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Finestre, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro, in ogni caso, sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classiche, che non potrebbero competere per la maglia rosa ...

Giro d’Italia 2018 - la Bardiani dei giovani italiani pronta a stupire. Giulio Ciccone la punta di diamante : Anche quest’anno al Giro d’Italia sarà presente la Bardiani-CSF, squadra Continental italiana che possiede una squadra ricca di giovani talenti, pronti a stupire. Andiamo quindi ad analizzare l’organico della Bardiani per il Giro d’Italia 2018. La punta sarà sicuramente Giulio Ciccone, scalatore puro che sa fare la differenza nelle tappe di montagna, come dimostrò al Giro del 2016, quando sì impose nella tappa di Sestola staccando ...

Giro d’Italia 2018 - l’ultima tappa tra le bellezze di Roma : Colosseo - Circo Massimo - Terme di Caracalla. Presentato il circuito : Il Giro d’Italia 2018 scatterà venerdì 5 maggio da Gerusalemme e si concluderà domenica 27 maggio a Roma. L’ultima tappa della Corsa Rosa si preannuncia davvero spettacolare tra le bellezze della Città Eterna: partenza e arrivo davanti al Colosseo in uno scenario davvero unico al mondo. Ieri è stata presentata l’ultima frazione della corsa a tappe che sarà protagonista per tre settimane sulle nostre strade: in programma un ...

Giro d’Italia 2018 : i velocisti. Elia Viviani l’atteso protagonista - attenzione a Bennett e Modolo : Non solo uomini di classifica e cacciatori di tappe: grandi protagonisti al Giro d’Italia 2018 saranno sicuramente anche i velocisti. Molte infatti le frazioni ben indicate in chiave sprint: tante possibilità per i vari treni per portare a casa successi importanti con i propri uomini veloci. Andiamo a scoprire chi saranno i più importanti velocisti nella prossima Corsa Rosa. Il più atteso è sicuramente Elia Viviani. Il campione olimpico ...

Giro d’Italia 2018 - dodicesima tappa : Osimo-Imola. Nuova occasione per i velocisti : Si viaggia spediti verso il Nord con la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018: giovedì 17 maggio i corridori viaggeranno per 214 chilometri da Osimo, nelle Marche, fino ad Imola, in Emilia-Romagna. Frazione che potrebbe favorire i velocisti, anche se bisognerà fare attenzione ad eventuali colpi di mano su un finale particolarmente insidioso. Primi 190 chilometri completamente pianeggianti: una lunga fase di passaggio per i corridori che ...

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa : Assisi-Osimo. Lo strappo finale può fare male : Il Giro d’Italia 2018 si sposta nel cuore della penisola e lo fa con l’undicesima frazione, una tappa molto insidiosa da Assisi ad Osimo di 156 chilometri. Una giornata breve, dunque, che però potrebbe riservare grande spettacolo nella lotta al successo parziale e qualche sorpresa in ottica classifica generale. Partenza da Assisi, dunque, e una prima parte in leggero falsopiano per arrivare a Nocera Umbra dopo 30 chilometri. Breve ...

Giro d’Italia 2018 - undicesima tappa : Assisi-Osimo. Lo strapppo finale può fare male : Il Giro d’Italia 2018 si sposta nel cuore della penisola e lo fa con l’undicesima frazione, una tappa molto insidiosa da Assisi ad Osimo di 156 chilometri. Una giornata breve, dunque, che però potrebbe riservare grande spettacolo nella lotta al successo parziale e qualche sorpresa in ottica classifica generale. Partenza da Assisi, dunque, e una prima parte in leggero falsopiano per arrivare a Nocera Umbra dopo 30 chilometri. Breve ...

Giro d’Italia 2018 - l’occasione di Mattia Cattaneo. Un grande talento ancora in cerca della consacrazione : Al Giro d’Italia 2018 Mattia Cattaneo avrà l’occasione di trovare il grande acuto da professionista che ancora non ha raggiunto. Infatti il 27enne lombardo ha conquistato fino ad ora una sola vittoria da professionista: nella terza tappa del Giro di Provenza 2017, un risultato non particolarmente prestigioso. Eppure questo ragazzo da dilettante aveva mostrato un grande talento ed era riuscito a conquistare la Maglia Rosa nel Giro Under 23 ...