huffingtonpost

: Gigi Moncalvo: 'Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi' - HuffPostItalia : Gigi Moncalvo: 'Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi' - fax1974 : RT @neXtquotidiano: Gigi Moncalvo, ex direttore della Padania, racconta che #Salvini falsificava i fogli di presenza al giornale e sostiene… - Pimandr0 : RT @HuffPostItalia: Gigi Moncalvo: 'Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi' -

(Di domenica 29 aprile 2018) C'è un contratto firmato dae Umberto Bossi davanti a un notaio che impedisce adiForza Italia. Parola del giornalista, che da direttore della Padania chiese il licenziamento di"perché falsificava i fogli presenza. Vale a dire che non si presentava al lavoro, ma firmava ugualmente la presenza". Il giornalista lo ha raccontato in un'intervista al Fatto Quotidiano., a proposito del contratto che vincola Forza Italia e Lega, spiega:Siamo nel 2000. Alla vigilia delle elezioni.capisce che senza la Lega di Bossi perderebbe ancora, come nel 1996. Allora decide di perdonarlo, anche se non si fida più di lui. Porta Bossi da un notaio in via Abbondio Sangiorgio a Milano. E fa mettere nero su bianco un accordo a tempo indeterminato. Accordo che prevede cherinuncerà a tutte le cause ...