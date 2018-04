Gf 2018 : la nuova minaccia di Baye ad Aida - parole forti (video) : Il Grande Fratello Nip è iniziato da poche settimane, ma dopo l'entrata di Aiza Nizar nella casa più spiata d'Italia, gli equilibri venuti a creare tra i concorrenti, sono precipitati vertiginosamente. Difatti, pochi giorni fa c'è stata un'accesa discussione tra Aida Nizar e Baye Dame, per comprendere al meglio ciò di cui stiamo parlando, è importante fare un passo indietro. Ecco cosa è successo. L'attacco di Baye Dame ad Aida Nizar: bullismo di ...

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo per continuare a dominare anche nella nuova categoria di peso : Tre ori consecutivi in tre diverse categorie di peso. Frank Chamizo è a caccia di un record storico per la Lotta libera, ma l’obiettivo, per quanto ambizioso, è decisamente alla portata dell’italo-cubano, ormai un punto di riferimento mondiale della disciplina. Chamizo ha trionfato a Riga nel 2016 nella categoria -65 kg, quella che gli ha consentito di portare a casa un oro iridato a Las Vegas 2015 e un bronzo alle Olimpiadi di Rio ...

Grande Fratello 2018 - scoppia una nuova lite a cena : Grande Fratello 2018: tensioni in Casa senza fine. La presenza di Aida Nizar è riuscita ancora una volta a destabilizzare il gruppo. I concorrenti gestiscono male la spagnola ed il suo modo di parlare, sicuri che sia maligna. I social sono dalla parte di Aida, ma quale sarà la verità? Intanto il Grande Fratello 2018 ci regala un altro scontro fra i gieffini, mettendo al centro Baye Dame e Veronica Satti. Liti e scontri al Grande Fratello 2018, ...

Giro d’Italia 2018 - dodicesima tappa : Osimo-Imola. Nuova occasione per i velocisti : Si viaggia spediti verso il Nord con la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018: giovedì 17 maggio i corridori viaggeranno per 214 chilometri da Osimo, nelle Marche, fino ad Imola, in Emilia-Romagna. Frazione che potrebbe favorire i velocisti, anche se bisognerà fare attenzione ad eventuali colpi di mano su un finale particolarmente insidioso. Primi 190 chilometri completamente pianeggianti: una lunga fase di passaggio per i corridori che ...

Volley - nata la nuova Italia 2018. Le prime convocazioni di Blengini tra grandi ritorni e l’esclusione di Vettori : analisi della lista Nations League : Chicco Blengini ha svelato la lista dei 26 giocatori che si prepareranno in vista della Nations League 2018 di Volley maschile, competizione che sostituisce la World League. L’Italia punta naturalmente ai Mondiali casalinghi e utilizzerà la competizione itinerante come test in vista della rassegna iridata ma analizziamo le prime convocazioni stagionali del nostro CT. CLICCA QUI PER LA lista COMPLETA DEI ...

Gubbio : presentata la nuova app Arancia Live e il programma di diretta e on demand per la Festa dei Ceri 2018 : E' stata presentata stamane a Palazzo Pretorio Arancia Live, la nuova applicazione gratuita disponibile per Android e Apple che permette di vedere eventi in diretta streaming in HD direttamente su cellulare e tablet, senza interruzioni e senza limiti di connessioni. Tutti eugubini i professionisti che hanno ideato la piattaforma e che lavorano per le dirette, che ...

Suzuki GSX-R 2018 : disponibile la nuova livrea blu MotoGP : La Suzuki GSX-R1000 è da questa settimana in consegna presso le concessionarie nella nuova colorazione blu MotoGP, ispirata alle GSX-RR ufficiali del Team ECSTAR e presentata in anteprima lo...

Volley - Nations League 2018 : attesa per la nuova Italia - domani le convocazioni. Quali azzurri saranno in lista? Corsa verso il Mondiale : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, è pronto per diramare le sue prime convocazioni stagionali: domani uscirà la prima lista per la Nations League, il torneo che sostituisce la World League. Si preannuncia un gruppo di 26-28 atleti (ma ne sapremo di più tra poche ore) in vista del collegiale che scatterà il 5 maggio (l’eventuale gara5 di Finale Scudetto si giocherà il giorno successivo, poi Civitanova e Perugia ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 aprile 2018 : “Gesù con le Sue ferite vi ha dato una vita nuova” : Madonna di Medjugorje, oggi il Messaggio del 25 aprile 2018 con l'apparizione a Marja Pavlovic: "Gesù con le sue ferite ha donato vita nuova", l'invito della Madre di Dio al cammino di fede(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:50:00 GMT)

25/04/2018 - "Larino in tasca" - in biblioteca si presenta la nuova mappa turistica : La speranza dei volontari è quella di aver contribuito a incentivare il turismo a Larino e, allo stesso tempo, a generare una spinta propulsiva per l'economia del territorio frentano. Appuntamento ...

X Factor 2018 - Simone Ferrari direttore artistico?/ Ecco chi sostituirà Luca Tommassini nella nuova edizione : X Factor 2018, Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico del talent di SkyUno? Ecco le indiscrezioni su chi sostituirà Luca Tommassini(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Filippo Contri e Lucia Orlando si sono baciati/ Video - è nata una nuova coppia al Grande Fratello 2018? : Filippo e Lucia, protagonisti del primo bacio passionale nella casa del Grande Fratello 2018: dopo lo slancio, l'applauso degli altri gieffini del reality, che hanno accolto con sorpresa...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:05:00 GMT)

AIDA NIZAR/ Stasera nuova lite trash con Cristiano Malgioglio? (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se non è ancora tra gli effettivi in gara. Non sembra però piacere a Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:56:00 GMT)

Rugby a 7 - World Series Kitakyushu 2018 : tra le donne trionfa la Nuova Zelanda - Australia sempre in vetta : Conclusa a Kitakyushu la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Giappone, in finale la Nuova Zelanda si impone sulla Francia con il punteggio di 24-12. Al terzo posto l’Australia, che batte la Spagna per 19-5. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Russia, che batte per 30-7 le Fiji. Il settimo posto è per l’Inghilterra, che batte 36-5 la Cina. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi ...