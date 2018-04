GF 15 : Luigi Favoloso choc su Aida Nizar : “Se avessi l’acido…” : Luigi Favoloso parla di acido contro Aida Nizar al Grande Fratello? Il gruppo dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello sembra essere ormai fuori controllo. In attesa di vedere quali saranno i duri provvedimenti decisi dalla produzione nei confronti di alcuni di loro, la situazione all’interno della Casa sta degenerando e non di poco. Sui social si è diffusa la presunta frase scioccante che Luigi Favoloso avrebbe ...

GF 15 - Luigi Favoloso avrebbe picchiato Alberto : Aida senza parole : Grande Fratello 15: la confessione di Alberto su Luigi Favoloso che spiazza Aida Nizar Una pesantissima accusa sarebbe stata mossa oggi da Alberto nei confronti di Luigi Favoloso. Tarzan, infatti, parlando con Aida avrebbe confessato a quest’ultima di essere stato picchiato dal fidanzato della Moric la sera dell’ingresso della Nizar in Casa. Il primo a riportare […] L'articolo GF 15, Luigi Favoloso avrebbe picchiato Alberto: ...

Aida Nizar - Baye Dame espulso?/ Pace con Luigi Favoloso : colpo di scena nella Casa (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar, Baye Dame sarà espulso? La concorrente spagnola del Grande Fratello 15 rivela l'aggressione subita nella notte e piange di fronte allo scherzo crudele di Luigi e Patrizia.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:10:00 GMT)

"Andare via a testa alta" : Nina Moric scarica Luigi Favoloso? : Nina Moric ha lasciato il suo fidanzato Luigi Favoloso? A quanto pare gli atteggiamenti del concorrente del Grande Fratello all'interno della casa non sarebbero stati graditi dalla sua metà. Qualche giorno fa la Moric sulle simpatie di Luigi per Patrizia aveva affermato: "Non è colpa della ragazza, io sto condannando il suo comportamento. Non buttate sempre le donne in mezzo. Lei non c'entra nulla, è stato lui. Dove è finita la solidarietà ...

Nina Moric lascia Luigi Favoloso/ La showgirl : "Andare via - a testa alta - è dignità" (Grande Fratello 2018) : Nina Moric lascia Luigi Favoloso: la modella croata annuncia l'addio al fidanzato che, nella casa del Grande Fratello 2018,continua a flirtare con Patrizia Bonetti.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:35:00 GMT)

Grande Fratello - Luigi Favoloso e Patrizia avvinghiati nel letto. Lui si difende : 'Se lo faccio è perché posso' : Luigi Favoloso e Patrizia si svegliano abbracciati nel letto e scoppia la polemica. Il fidanzato , ex?, di Nina Moric avrebbe stretto a sé per tutta la notte la modella italo-cubana e gli altri ...

Grande Fratello - Nina Moric lascia Luigi Favoloso : “Gli auguro ogni bene ma lontano da me” : “Voglio soltanto precisare a tutti quelli che mi fanno le domande: ma lo ami ancora… Sarei un’ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua..Gli auguro ogni bene ma lontano da me. Senza alcun rancore. Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità , pregando il Signore che finalmente posso abbracciare mio adorato figlio ...

Grande Fratello - Nina Moric lascia il fidanzato Luigi Mario Favoloso : Una storia d’amore durata 4 anni, ma che sembra arrivata al capolinea. Lui l’aveva detto appena entrato nella casa che lei non era proprio felice di doversi separare dal fidanzato per tanto tempo ma lui speranzoso aveva dichiarato “questa cosa o ci unirà per sempre oppure sarà la fine” e sembra proprio che sia la seconda opzione quella scelta da Nina Moric. La modella croata infatti con un commento pubblicato su Instagram ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso scoreggia addosso a Aida Nizar : Aida Nizar è l'ultima entrata nella casa del Grande Fratello . E sembra essere diventata il bersaglio degli altri concorrenti del reality. L'ultimo episodio risale a ieri sera, quando la spagnola ...