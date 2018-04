Germania - Francia e Gran Bretagna contro Trump : “Usa fermino i dazi o ci difenderemo” : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May, hanno ammonito Washington: "Non impongano dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi". Tajani: "Se Trump avvia una guerra commerciale con l’Europa commette un errore a danno del suo Paese".Continua a leggere

Gb - Francia e Germania : sosteniamo l’accordo sul nucleare con l’Iran - ma dobbiamo discutere sui missili balistici : Gran Bretagna, Francia e Germania hanno ribadito il loro sostegno all’accordo internazionale con l’Iran sul nucleare, ritenendolo il modo migliore per evitare che Teheran si doti dell’atomica. Lo ha riferito un portavoce del governo britannico, sottolineando che la posizione comune è frutto di telefonate che la premier Theresa May ha avuto con il p...

Ue - ministri di Francia e Germania ottimisti sul piano di riforma dell'Eurozona : "Sarà tutto pronto per il vertice Ue di giugno dove Merkel e Macron vogliono presentare la road map congiunta"

'Francia e Germania ostacolano il Digital Single Market' : l'allarme dell'Ecipe : Stilato il primo indice al mondo della 'Digital restrictivness'. L'Italia non brilla ma è la migliore fra i 'big' europei. Maglia nera alla Cina. E gli Stati Uniti mostrano segnali di regressione Digitale

Calcio - Mondiali 2018 : le favorite. Brasile - Spagna - Germania e Francia sembrano avere qualcosa in più : La stagione dei club volge al termine e si avvicina pertanto l’evento clou dell’estate calcistica, i Mondiali 2018. Una rassegna a cui, come ben noto, l’Italia si prepara a fare da spettatrice, leccandosi le ferite del fracasso patito contro la Svezia. Ma il resto del mondo andrà avanti e in Russia le migliori stelle e le migliori nazionali del globo sono pronte a sfidarsi. L’equilibrio regna sovrano, con quattro squadre ...

Fed Cup 2018 - la finale sarà Repubblica Ceca-Stati Uniti. Superate Germania e Francia : La finale della Fed Cup 2018 sarà Repubblica Ceca-Stati Uniti: questo l’esito delle due semifinali, che hanno visto prevalere in entrambi i casi la formazione in trasferta. Le ceche si sono imposte in Germania per 4-1, mentre le statunitensi sono passate in Francia per 3-2. In tutti e due i casi a dare il punto decisivo è stato il quarto singolare, con entrambi i doppi giocati a punteggio acquisito. L’atto finale si giocherà in ...

Fed Cup 2018 - i risultati delle semifinali dopo la prima giornata. Germania-Rep.Ceca 0-2 - Francia-USA 1-1 : Si sono conclusi i singolari della prima giornata delle semifinali di Fed Cup 2018: in Germania la Repubblica Ceca è avanti 2-0, mentre la Francia ha costretto all’1-1 gli USA. In entrambi i casi si gioca sulla terra rossa indoor. Domani le ceche potranno gestire un ampio margine, mentre le transalpine proveranno a sovvertire il pronostico che le vede comunque sfavorite. A Stoccarda, Petra Kvitova ha dato il primo punto alle ceche, ...

Unione Europea - bilaterale Germania-Francia. Macron : ‘Rivedere il trattato di Dublino’. Merkel frena su unione bancaria : Le riforme europee, lo sviluppo del conflitto siriano, la questione iraniana e i dazi. Il primo faccia a faccia tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron in vista del vertice dei leader europei in programma a giugno ha spaziato tra la politica Ue e quella internazionale, con il presidente francese pronto a ritornare su uno dei punti chiave già espressi con forza negli scorsi giorni: “La nostra comune sovranità viene messa alla prova” dai ...

Macron : Europa verso guerra civile Video Juncker : «Ue non è Francia e Germania» : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali, con l’Italia un’intesa perfetta». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»

Il doppio atlantismo. Due linee sull'intervento in Siria : da una parte Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Gran Bretagna e Francia, dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo in Europa. Due visioni opposte. Se Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti e appoggiando gli Stati Uniti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a ricucire è stato il segretario generale della Nato, ...

Caso Skripal : Mosca convoca ambasciatori Italia - Francia - Gb - Germania - : Il ministero degli Esteri russo fa sapere di aver convocato "alcuni responsabili delle missioni diplomatiche dei Paesi che hanno intrapreso passi ostili nei confronti della Russia". A loro, ha detto, "...