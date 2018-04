Gelato | con il caldo consumi cresciuti del 30 per cento

Gelato - Coldiretti : con il caldo consumi cresciuti del 30 per cento : ' La produzione del Gelato nel mondo ha oltre 500 anni di storia - continua la Coldiretti - con le prime notizie che risalgono alla metà del XVI secolo nella corte medicea di Firenze con l'...

Coldiretti : il caldo fa volare i consumi di Gelato : Con il grande caldo fuori stagione i consumi di gelato fanno registrare un balzo del 30% nell’ultima settimana, rispetto a quella precedente. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento all’impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature con il boom di coni e coppette in Italia che, con i suoi 595 milioni di litri, è il primo produttore dell’Unione Europea. Un successo – sottolinea la Coldiretti – dovuto anche al ...

Gelato - con 2 miliardi di coni e coppette gli italiani affrontano il caldo : Sale la temperatura e scatta l'interruttore che muove la voglia di Gelato. La concomitanza con il lungo ponte del primo maggio chiude il cerchio. L' Osservatorio di SIGEP , fiera mondiale del Gelato ...

Ilva : stop trattativa - tavolo conGelato - scontro su occupazione : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Si ferma al momento la trattativa tra Mittal e Fim Fiom e Uilm sull’Ilva: l occupazione infatti divide azienda e sindacati che hanno dunque deciso di sospendere il confronto. Al centro del braccio di ferro di oggi, che ha visto un duro scontro tra le parti, i numeri dei lavoratori che saranno riassunti da Mittal: 10mila per l’azienda che prevede 4mila esuberi, 14 mila per i sindacati che non vogliono ...

Italiani si lanciano su Gelato : consumo stimato 2 mld di coni : Roma, 26 apr. , askanews, Sale la temperatura e gli Italiani si lanciano sul gelato. Secondo l'Osservatorio di Sigep, la fiera mondiale del gelato artigianale, organizzata a Rimini da Italian ...

Il Gelato italiano in festival conquista il mondo. E in Cina apre il primo museo dedicato : Voglia di gelato. Sempre più forte. Alla vigilia della stagione estiva e con la partenza del gelato festival Europa al via oggi a Firenze, il dolce artigianale freddo per eccellenza sembra non conoscere crisi e premia chi è creativo e investe in qualità.L'Osservatorio Sigep (il Salone internazionale della gelaterie e pasticceria tenutosi a Rimini a inizio anno) ha stimato nel 2017 (per il periodo estivo in Italia) una ...

Trivero otto mesi per la madre morta nascosta nel conGelatore : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Trivero otto mesi per la madre ...

ArGelato : salta conduttura - cede il manto stradale in via Canaletta : 1 Minerbio, il parroco: 'Purtroppo due i piccini morti in poche ore' 2 Incidente a Zola Predosa, morto in ospedale l'83enne ferito 3 Aggressioni al Pronto Soccorso, Gibertoni M5S: 'Pazienti esasperati ...

Sarri-Napoli - patto per lo scudetto : conGelato ogni altro discorso : NAPOLI - Affrontare il Milan non potrà mai essere banale per un allenatore che è stato molto vicino alla panchina rossonera. Maurizio Sarri nella primavera del 2015 ebbe la nomination da Adriano ...

In Cina hanno fatto esplodere un fiume conGelato : In Cina hanno fatto esplodere un fiume congelato La decisione è stata presa per evitare possibili inondazioni. Continua a leggere

Governo - sponda Di Maio a Salvini : 'Tutto conGelato fino al 30 aprile' : Luigi Di Maio congela tutto fino a dopo le elezioni regionali del 22 e 29 aprile. Sia il M5S che la Lega infatti hanno più volte ribadito che serve tempo per perfezionare un'intesa già codificata e ...

Governo - tutto conGelato fino al 1 maggio : le tre date clou : E in particolare tre date negli ultimi dieci giorni di aprile che inducono i protagonisti della politica italiana a stare fermi. La prima di queste tre date è il 21 aprile , quando si terrà l' ...

Energia - progetto ProCold per frigo e conGelatori più efficienti : Roma, 5 apr. , askanews, Gli apparecchi per la refrigerazione professionale e commerciale possono diventare più efficienti e sostenibili, consentendo risparmi importanti e un minore impatto ambientale.

L'analisi/ 28 marzo : Dialogo conGelato - il Colle dà tempi lunghi : Luigi Di Maio e Matteo Salvini battibeccano a distanza, il Movimento Cinque stelle prova a smuovere le acque avviando una sorta di pre-consultazioni , solo a livello di gruppi parlamentari, ma il Pd ...