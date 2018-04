Gb | guida auto contro folla | 4 feriti Arrestato 18enne

Smartphone alla guida : le cover per iPhone fatte con lamiere di auto incidentate : I pericoli dell’utilizzo del cellulare quando si è alla guida sono ben conosciuti da tutti quanti, tanto in Italia quanto all’estero. In Svezia, per esempio, le pene per chi viene sorpreso con il proprio Smartphone in mano mentre si trova al volante sono state ulteriormente inasprite lo scorso febbraio. Gli incidenti, spesso gravissimi, causati da autisti impegnati in qualche tipo di texting, però, non sono purtroppo diminuiti fino a ...

Grande Fratello come l'Isola dei famosi - gira un video compromettente : chi è il concorrente teleguidato dagli autori : Un concorrente 'telecomandato' al Grande Fratello . Sul web starebbe girando un video in cui la controversa concorrente spagnola Aida Nizar , insultata praticamente da tutti i coinquilini e bullizzata ...

Colto da malore - 79enne muore alla guida della sua auto : Pescara - Un uomo di 79 anni, Giuseppe Evangelista, di Civitella Casanova (Pescara), è morto a causa di un malore, mentre a bordo di una Fiat Punto percorreva via dei Vestini a Chieti, nei pressi del policlinico. L'uomo ha perso il controllo dell'auto che ha urtato alcune autovetture in sosta danneggiandole. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto per i ...

Senza patente alla guida di un'auto sottoposta a fermo amministrativo : I carabinieri del Radiomobile di Vercelli hanno denunciato G.D., 32enne di origine albanese, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di armi e stupefacenti ...

Smart Road - Al via anche in Italia i test per la guida autonoma : stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge relativo alle Smart Road previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che stabilisce il percorso per l'aggiornamento della rete stradale Italiana. Si tratta dell'attuazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio scorso, dal titolo: "Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida ...

guida autonoma : via alla sperimentazione anche in Italia : ROMA - Via libera alle smart road e alla sperimentazione su strada dei veicoli a Guida automatica con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei ...

guida autonoma : via alla sperimentazione anche in Italia : TORINO - Via libera alle smart road e alla sperimentazione su strada dei veicoli a Guida automatica con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei ...

Auto a guida automatica - al via la sperimentazione in Italia - : Possono chiedere l'Autorizzazione università, istituti di ricerca e costruttori. L'ok definitivo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto in materia previsto dalla Legge di Bilancio ...

Non ricordi chi guidava la tua auto quando è stata commessa un'infrazione? Puoi evitare di pagare la sanzione aggiuntiva : Il "non ricordo" fino ad oggi era equiparato al "non so" e quindi la sanzione aggiuntiva andava pagata. Ora un'ordinanza depositata dalla Seconda sezione civile della Cassazione cambia il quadro: si valuterà caso per caso quando il proprietario di un'auto dichiarerà di non ricordare chi si trovava alla guida nel momento in cui è stata commessa un'infrazione stradale che comporta la perdita di punti della patente.Valutando ...

Rc auto - sconti obbligatori a partire dal 10 luglio per guidatori virtuosi : Dal 10 luglio le compagnie di Rc auto dovranno applicare uno sconto obbligatori agli automobilisti che hanno installato sul proprio veicolo la scatola nera o l'alcolock (il dispostivio che consente di stimare il tasso alcolemico...

Assicurazioni auto - dall’estate sconti per chi guida con prudenza : (Foto: wikipedia.org) Da quest’estate gli automobilisti potranno ottenere sconti sulla rc auto. A partire dal prossimo 10 luglio le compagnie di Assicurazioni saranno tenute ad applicare uno sconto obbligatorio ai propri clienti, se questi accettano una delle tre condizioni contenute nell’ultimo regolamento dell’Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass). La prima è di consentire un’ispezione preventiva del proprio ...

Rc auto - dal 10 luglio sconti obbligatori per i guidatori virtuosi : Fra tre mesi entrerà in vigore una novità molto gradita agli automobilisti italiani. Soprattutto quelli più vessati dal caro assicurazioni. Dal 10 luglio infatti le compagnie di rc auto dovranno ...

Turo e Get My Car - guida alle Airbnb dell'autonoleggio : Genova - Sempre meno possesso, sempre più condivisione: il fuTuro punta tutto sulla cosiddetta 'sharing economy', e anche il mondo dei trasporti si è adeguato aprendosi al car sharing , al car pooling , la condivisione di un semplicemente spostamento, e non del mezzo in sé e per sé, e infine al car sharing peer-to-peer. Che,...

Abbiamo visto all’opera le auto che parcheggiano senza guidatore : “Per vedere automobili prodotte in serie senza volante e senza pedali, a vera guida autonoma, dovremo aspettare ancora molto – ci ha raccontato Johann Jungwirth, Chief Digital Officer di Gruppo Volkswagen – ma questo è sicuramente un bel passo in avanti“. Di cosa si tratta? Abbiamo visto all’opera una Volksawagen Passat, un’Audi Q7 e una Porsche Panamera (tutte ibride plug-in) capaci di parcheggiare da sole. ...