Galaxy Note 9 le prime certificazioni dalla Cina | due varianti in arrivo?

LG G5 SE riceve le patch di sicurezza di marzo in Italia - Samsung Galaxy Note 7 FE Android 8.0 Oreo in Asia : LG G5 SE riceve un aggiornamento di oltre 600 MB che contiene le patch di sicurezza di marzo 2018 in Italia. Intanto Samsung rilascia in Asia per Galaxy Note 7 FE il firmware basato su Android 8.0 Oreo L'articolo LG G5 SE riceve le patch di sicurezza di marzo in Italia, Samsung Galaxy Note 7 FE Android 8.0 Oreo in Asia proviene da TuttoAndroid.

Elevato il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia : patch aprile con l’aggiornamento XXS3CRD2 : Non le manda a dire il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia: l'operatore di Trezzano sul Naviglio, che ha predisposto contestualmente un'altra omologazione software per il Galaxy S8 marchiato col proprio brand, si è dedicato anche al phablet di ultima generazione, sfornando la serie firwmare N950FXXS3CRD2, con patch di sicurezza di aprile. Sebbene le parti MODEM e CSC non siano cambiate rispetto alla release precedente, il pacchetto, dal peso ...

Il Samsung Galaxy Note 7 con Android 8.0 Oreo ottiene la certificazione WiFi : Nonostante sia stato ritirato dal mercato, la WiFi Alliance ha certificato il Samsung Galaxy Note 7 con a bordo Android 8.0 Oreo. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il Samsung Galaxy Note 7 con Android 8.0 Oreo ottiene la certificazione WiFi proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 23 aprile : Nokia 6.1 - Nokia 7 Plus - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 23 aprile su store online sono: LG G6, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, HTC U11 Life, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A5 (2017) e Note 8. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 23 aprile: Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus : top oltre i 6 pollici - confronto specifiche : Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus, due device non ancora in produzione e già messi a confronto con le specifiche e i rumors trapelati ad oggi. La vera sfida degli ultimi mesi del 2018 si combatterà tra phablet, smartphone sempre meno considerati dalle aziende hi-tech. Galaxy Note 9 vs iPhone X Plus: phablet mon amour È lampante che Samsung abbia deciso di concentrare le proprie attenzioni su smartphone con display dai 6 pollici in su ed Apple, ...

Galaxy Note 9 : la scheda tecnica secondo gli esperti : La Samsung è una continua innovazione in termini di smartphone e phablet. Proprio ieri, abbiamo parlato della volontà di rilasciare due nuovi smartphone di fascia medio-bassa entro la fine di Aprile in tutta Europa. Oggi, invece, parliamo del Galaxy Note 9, un top di gamma che dovrebbe essere presentato al pubblico nel mese di agosto. Su Internet, naturalmente, già girano numerose indiscrezioni che trovano diversi punti di allaccio, al punto da ...

Risvolti inattesi dal Samsung Galaxy Note 9 : gli ultimi rumors promettono bene : Il noto portale 'The Korea Herald' ha provveduto a fare il punto delle specifiche tecniche che scandiranno la scheda del Samsung Galaxy Note 9, prossimo device di punta del brand asiatico. Possibile il phablet vada ad integrare il lettore di impronte digitali sotto il display, raggiungendo una diagonale di 6.4 pollici, e ponendosi come il dispositivo dallo schermo più grande mai presentato dal colosso di Seul. Non mancherà chiaramente la ...

Galaxy Note 8 il primo a ricevere l’aggiornamento con le patch di sicurezza Aprile 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy Note 8 No Brand che contengono le nuove patch di sicurezza Aprile 2018: i dettagli.Se possedete un Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, vi informiamo che da qualche ora è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note 8 arriva il nuovo firmware di metà Aprile 2018: ecco i dettagliDi fatto il ...

Galaxy Note 9 prezzo - caratteristiche e data di presentazione : Ormai che il Galaxy S9 e il Galaxy S9 Plus sono sugli scaffali dei negozi e disponibili alla vendita in tutto il mondo, Samsung pensa al lancio del suo prossimo phablet di punta, il Galaxy Note 9Dopo il grande successo ottenuto con l’attuale versione, Note 8, alcune delle caratteristiche sono state ereditate dalla nuova linea ma con alcune novità e migliorieGalaxy Note 9 prezzo e novità Secondo un rapporto presentato dal Herald Korea è già ...

Secondo salto del Samsung Galaxy Note 8 : sui no brand Italia un altro Oreo : Ci hanno preso gusto i Samsung Galaxy Note 8 Italiani, che dopo il primo aggiornamento basato su Android Oreo 8.0 (XXU3CRC1) stanno iniziando anche a ricevere il loro Secondo pacchetto ispirato alla versione biscottata dell'OS mobile di Google, attraverso la release N950FXXS3CRD2, che ha lasciato i laboratori del colosso asiatico lo scorso 4 aprile. Nonostante il pacchetto pasi più di 500 MB, l'unica novità sostanziale che sembra farlo ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play - Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 (brand TIM). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy X potrebbe essere simile per dimensioni al Galaxy Note 8 con un display in più : Il display completamente aperto del Samsung Galaxy X potrebbe avere una diagonale da 7 pollici, con dimensioni simili a quelle del Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Samsung Galaxy X potrebbe essere simile per dimensioni al Galaxy Note 8 con un display in più proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento a Oreo per LG V30 e (forse) Galaxy A5 2017 - patch di aprile per Galaxy Note 8 : Nuovi aggiornamenti in rollout per LG V30, Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy Note 8: per il primo arriva ufficialmente Android 8.0 Oreo con ThinQ, per il secondo sembra partire la distribuzione della stessa major release dalla Russia, per il terzo sono in arrivo le patch di sicurezza di aprile. L'articolo Aggiornamento a Oreo per LG V30 e (forse) Galaxy A5 2017, patch di aprile per Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : trapelano dettagli e caratteristiche del nuovo phablet : Il Galaxy Note 9 di Samsung è il nuovo dispositivo che ormai da diverse settimane è al centro di continue indiscrezioni provenienti dal web, terminale che come consuetudine non è ancora stato ufficialmente confermato dal produttore sudcoreano, ma nonostante questo continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di tecnologia grazie alle molteplici indiscrezioni che continuamente vengono riportate da fonti più o meno attendibili. Dopo ...