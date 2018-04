Futuro Milan | dopo Gattuso e Mirabelli ecco un altro ' calabrese' ? Il retroscena

Milan - nubi sul Futuro : indiscrezioni a sorpresa su Mirabelli e salta un colpo di mercato : Il Milan non sta attraversando un buon momento di forma, la squadra di Gattuso è reduce dall’incredibile ko nella gara di campionato contro il Benevento ma a tenere banco è anche il futuro del club con novità importanti nelle ultime ore. Uno degli uomini più discussi del momento è Massimiliano Mirabelli, tanto esaltato in estate dopo la raffica di colpi messi a segno, quanto massacrato in diverse fasi dell’annata complicata rossonera. ...

Milan - situazione critica : Fassone lancia l’allarme per il Futuro del club : Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato della situazione rossonera subito dopo il confronto con l’Uefa in chiave fairplay finanziario. Ebbene, la situazione del club non è idilliaca ed arriveranno sanzioni contro la società. Ecco quanto rivelato da Fassone: “E’ la terza volta che incontriamo questa commissione, abbiamo dato un aggiornamento su come è andata questa stagione dal punto di vista economico-finanziario, che è ...

Fabio Fazio/ Rai in Fiera : la piccola “Broadway” di Milano - “verso il Futuro conoscendo il suo passato” : Fabio Fazio e il possibile trasferimento della Rai da Mecenate a Fiera: la piccola “Broadway” di Milano, “verso il futuro conoscendo il suo passato”, le dichiarazioni.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:37:00 GMT)

MILAN DALL'UEFA PER IL SETTLEMENT AGREEMENT / Le speranze e i punti critici : si decide il Futuro rossonero? : MILAN, dall’Uefa per il SETTLEMENT AGREEMENT: oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 11:22:00 GMT)

Milan - oggi c’è in ballo il tuo Futuro : Fassone fa visita all’Uefa per il settlement agreement : Milan- oggi c’è in ballo il futuro del Milan. Lo sa bene la società rossonera, lo sanno bene i tifosi. oggi, Fassone e tutta la società rossonera, composta dal direttore esecutivo Han Li, dalla Chief Financial Officer Valentina Montanari e dal Group Financial Director Alessandro Baj Badino faranno visita all’Uefa. settlement agreement La società rossonera tenterà di convincere l’Uefa a […] L'articolo Milan, oggi c’è ...

Milan - dall’Uefa per il settlement agreement/ Oggi si decide il Futuro del club rossonero : Milan, dall’Uefa per il settlement agreement: Oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:51:00 GMT)

SALONE DEL MOBILE/ E Fuorisalone - le 'mani che pensano' sono ancora il Futuro di Milano : Il SALONE del MOBILE e il FuoriSALONE sono un'eccellenza di Milano, ma guai se la creatività di cui la città è capace non guardasse più al futuro.

Il Futuro dei media passa dal mobile journalism. Se ne parla il 20 aprile a Milano e su FB : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Bando progetto 'Ti racconto Senise' 23 ore ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

KAKÀ/ “Al Milan mi amavano - ecco cosa voglio fare in Futuro..." : KAKÀ: “Al Milan mi amavano ma al Real volevano che me ne andassi, con Mourinho rapporto difficile”. Le dichiarazioni dell’ex Pallone d’Oro ai media brasiliani(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:19:00 GMT)

Creatività secondo Lexus - il Futuro in passerella a Milano : "Lexus crede con passione nel potere del design di poter cambiare il mondo - sottolineano gli organizzatori -. Questo è il motivo per cui nutriamo e celebriamo i designer emergenti che sanno ...

Milan - Gattuso : 'Per il Futuro immagino Calhanoglu alla Pirlo - a Torino serve la testa giusta' : Il Milan si prepara alla trasferta di Torino per proseguire nella crescita avuta con l'arrivo di Gattuso. L'obiettivo Champions pare sfumato ma i rossoneri vogliono dare un senso a questo finale di ...

“Cells” : la sanità del Futuro alla Statale di Milano per il Fuorisalone 2018 : 1/7 ...

Milan - Donnarumma : 'La parata più importante. Il Futuro? Sono tranquillo' : È una delle parate più belle della tua carriera? Ce la racconti? Si, sicuramente una delle più belle che ho fatto in questi pochi anni di carriera. Da lì, un pochino bisogna anticipare, perché Milik ...

Milan-Napoli - probabili formazioni. Reina sfida il suo Futuro : Riflettori puntati sul portiere spagnolo, che da luglio sarà un nuovo giocatore dei rossoneri, contro cui ha sempre disputato grandi prove: ne sa qualcosa Balotelli, a cui parò il primo rigore in ...