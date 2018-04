Furia Pallotta con la curva violenta | Fottuta minoranza di imbecilli

Roma - Pallotta è una Furia : lo sfogo con la squadra e la “convocazione” di Monchi : Pallotta furioso. La Roma non convince i tifosi e neanche il suo presidente, il quale ha notato una squadra molle, senza attributi. “Manca la grinta”, avrebbe detto Pallotta secondo quanto rivelato dal Messaggero. Ma non è tutto, il presidente della Roma ha immediatamente convocato Monchi a Boston per un confronto. Quanto mostrato in campo dalla Roma nelle recenti uscite non è soddisfacente, manca un aspetto importante del gioco ad ...