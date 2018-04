Frank Miller | “Il mondo di oggi è troppo spaventoso per farne una parodia”

wired

(Di domenica 29 aprile 2018) (foto: Getty Images) I vent’anni del Napoli Comicon sono un’occasione speciale, meritavano un ospite speciale e poche figure possono superareda questo punto di vista. Il provocatorio e iconico autore statunitense che ha rivoluzionato il punto di vista su personaggi storici come Batman e Daredevil porterà proprio al Comicon Xerses, primo di cinque albi che tornano neldi 300 raccontando cioè che è successo vent’anni prima, quando le colonie elleniche decidono di rivoltarsi contro l’impero di Dario. Ancora una voltaaccantona la realtà storica per unire mitologie passate e moderne in un’opera che diventa inevitabilmente politica. Ma non è finita qua perché a quanto paretornerà a raccontare le storie di Sin City, ha in porto un nuovo progetto con Dc Comics e guarda con un certo interesse Superman. Ecco cosa ci ha raccontato durante il nostro ...