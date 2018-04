Forte vento a Ragusa | alberi in strada | attivata Protezione Civile

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per Domenica 29 Aprile : piogge e temporali al Nord/Ovest - Forte vento in Sicilia : Allerta Meteo – La saccatura di origine atlantica presente sulla penisola Iberica sta determinando un flusso di correnti umide sud-occidentali sulle nostre regioni di Nord-Ovest dove, dalla serata di oggi, si avranno le prime precipitazioni. Lo spostamento del minimo depressionario verso levante porterà, nella giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con piogge e temporali sul Nord Italia, specie su ...

Maltempo Sicilia : a Ragusa chiusa per Forte vento la discarica Cava dei Modicani : Sospeso il conferimento dei rifiuti urbani stamani presso la discarica di Cava dei Modicani per il persistere di raffiche di vento. E’ quanto si legge in una nota del comune di Ragusa. L’assessorato competente ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi disagi nell’espletamento del servizio di raccolta anche nella giornata di domani. L'articolo Maltempo Sicilia: a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei ...

Simeone : 'Mio nonno il più grande critico - è lui l'inventore del cholismo. Higuain? Icardi è il più Forte di tutti' : La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone alla vigilia della partita col Napoli: ' Mio padre? Dopo ogni partita mi chiama e va dritto al bersaglio senza tanti giri di parole.

Forte scossa di terremoto in Molise : evento è stato localizzato in un’area a media pericolosità - ecco l’analisi INGV [DATI e MAPPE] : Questa mattina, alle ore 11:48 italiane del 25 aprile 2018, è stato localizzato un terremoto di magnitudo ML 4.2 (Mw 4.3), nella provincia di Campobasso, 1 km a Sud-Est di Acquaviva Collecroce, ad una profondità di 31 Km. I comuni più vicini all’epicentro (meno di 10 km) sono: Acquaviva Collecroce (CB), Palata (CB), Castel Mauro (CB), Tavenna (CB), San Felice del Molise (CB), Guardialfiera (CB), Montecilfone (CB). L’evento è stato localizzato ...

Forte scossa di terremoto in Molise : evento diverso dalla sequenza in Centro Italia : Il terremoto magnitudo 4.2 verificatosi oggi alle 11:48 in Molise non fa parte della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in Centro Italia: “E’ un evento nuovo“, spiega all’ANSA Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La faglia è piuù profonda e segue un movimento orizzontale. “Il terremoto che alle 11.48 si è verificato in provincia di Campobasso ha una notevole ...

Napolitano operato d’urgenza al cuore : “Intervento riuscito - la tempra è Forte” : Si è concluso bene l'intervento al cuore del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo il malore che lo ha colpito martedì in seguito a «una dissecazione dell'aorta ascendente. «Il cuore ha ripreso bene la sua funzione, il presidente è molto stabile», ha dichiarato nella notte il professor Francesco Musumeci, uscito dalla sala o...

Maltempo - Ragusa : “Chiusa la discarica per il Forte vento” : Il forte vento che dallo scorso fine settimana sta imperversando nella zona di Cava dei modicani, dove si trova la discarica dei rifiuti, non ha consentito agli autocompattatori del servizio di raccolta di potere scaricare regolarmente gli automezzi. Lo rende noto il Comune di Ragusa, sottolineando in una nota che la discarica dopo essere stata chiusa per due giorni lo scorso fine settimana, e’ tornata ad essere operativa solo nella ...

Calabria - Coldiretti : il Forte e caldo vento ha sferzato l’area del lametino provocando danni ingenti alle strutture serricole e alle colture : I forti e caldi venti con raffiche impetuose specialmente nell’area del lametino con epicentro tra Curinga e Pizzo Calabro hanno provocato danni ingenti alle strutture serricole e alle colture in atto in particolare ortaggi, fragole anche in pieno campo e fiori. “E’ stata una giornata di passione – comunica Coldiretti Calabria che sta “monitorando la situazione“. Molte serre infatti sono state scoperchiate dalla furia del ...

Maltempo Sicilia : Eolie isolate per il Forte vento di scirocco : Lo scirocco sta spazzando le isole Eolie da due giorni: le mareggiate hanno invaso strade e piazze. Alicudi e Filicudi sono isolate da 48 ore, Stromboli da questa mattina. Ferme le navi. L'articolo Maltempo Sicilia: Eolie isolate per il forte vento di scirocco sembra essere il primo su Meteo Web.

Vento Forte a Reggio Calabria : incendi e alberi caduti - almeno 40 interventi dei vigili del fuoco : Il forte Vento che ha interessato la Provincia di Reggio Calabria ha comportato l’effettuazione di numerosi interventi per il personale del Comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. In meno di 20 ore sono stati effettuati oltre 40 interventi che hanno interessato maggiormente la fascia tirrenica della provincia dove il forte Vento ha causato la caduta di diversi alberi nelle zone preaspromontane tra i comuni di Polistena, Feroleto della ...

Serre e colture danneggiate dal Forte vento in provincia di Ragusa : Sono ingenti i danni agli impianti serricoli e alle colture provocati dal forte vento che ieri si è abbattuto in provincia di Ragusa.

Forte vento a Ragusa : interventi della Protezione Civile : Sono stati tantissimi gli interventi della Protezione Civile nella giornata di ieri a Ragusa. Alberi e pali della luce divelti dal Forte vento.

Codice giallo per vento Forte a Firenze : ANSA, - Firenze, 14 APR - Codice giallo da mezzanotte di stasera fino alle 20.00 di domani per il rischio vento forte domani, domenica 15 aprile, a Firenze. E' quanto comunica la sala operativa di ...

Danni per il Forte vento in provincia di Ragusa : Le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo in provincia di Ragusa hanno provocato Danni a serre e abitazioni. Volate due tettoie in strada.