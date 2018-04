Football americano | Prima Divisione 2018 | Seamen e Rhinos vincono i recuperi contro

Stadio di Wembley - nuova casa del Football americano? : Lo Stadio di Wembley diventa il tempio della NFL. Fantascienza? Non proprio, perché potrebbe essere il futuro campo da gioco dei Jacksonville Jaguars. Shahid Khan, magnate americano di origine pakistane e proprietario del club della NFL, ha presentato una offerta alla football Association per l’acquisto dello Stadio londinese, come confermato da un portavoce della stessa Federazione inglese. Non ci sono certezze sulla cifra in ballo, ma si parla ...

Football americano - grande balzo in direzione playoff per i Black Tide Catanzaro : ... non c'e' più tempo infatti per gli etnei per ribaltare il risultato.Grandi festeggiamenti finali per gli spettatori allo stadio e anche per i supporter catanzaresi collegati con la diretta streaming ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : i Seamen Milano si aggiudicano il recupero contro i Dolphins Ancona : Nella seconda bye week della Prima Divisione 2018 è andato in scena un altro recupero di un match rinviato nella settimana d’apertura. I Seamen Milano hanno battuto per 35-0 i Dolphins Ancora a domicilio. Una vittoria arrivata grazie a una segnatura per tempo, con il solito Luke Zahradka sugli scudi: la differenza, infatti, l’ha fatto il gioco aereo milanese. Il resto, poi, l’ha fatto la linea difensiva dei campioni in carica, ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : i Panthers Parma dominano il recupero contro i Giaguari Torino : Prima settimana di riposo nella Prima Divisione 2018. Nella Bye Week 1, però, è andato in scena un incontro, il recupero del match della Prima giornata tra Giaguari Torino e Panthers Parma, rinviato per maltempo. Non c’è stata storia, perché gli ospiti hanno vinto in maniera netta, 49 a 6, con un Monardi scatenato. Un risultato sorprendente, che consegna alla squadra emiliana la seconda vittoria su due incontri disputati e la seconda ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : i Guelfi non si fermano. Prima vittoria per i Seamen : Week 3 del campionato di Prima Divisione di Football americano e finalmente tutte le squadre sono scese in campo. Hanno fatto il loro debutto, infatti, Seamen Milano e Panthers Parma. Entrambe con una vittoria. La squadra campione in carica ha cominciato in maniera solida, infliggendo con un netto 21-0 la Prima sconfitta ai Giants Bolzano. Dilaganti anche gli emiliani, che hanno vinto per 48-7 contro Pesaro, ancora a secco in questa stagione. Ma ...

Football americano : A Palermo largo successo dei Black Tide Catanzaro - InfoOggi.it : La cronaca vede i Black Tide già nel primo quarto portarsi in vantaggio con le segnature di Marco Megna e Mario Canonaco, che riporta direttamente in touchdown un pallone intercettato. Canonaco, a ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : Rhinos sconfitti - Giants e Guelfi imbattuti : Seconda giornata della Prima Divisione 2018 e finalmente abbiamo potuto vedere tanto Football. Dopo i rinvii della Week 1 per via del maltempo, infatti, in questo fine settimana si è giocato su tutti e quattro i campi, dove non sono mancati equilibrio e sorprese. Tanta fatica per i Giaguari Torino, che sotto di un field goal dopo il primo quarto, hanno reagito andando a segno nel secondo e nel terzo periodo, ribaltando il risultato contro i ...