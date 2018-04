Fiorentina | Pioli | ' Abbiamo sfiorato la partita perfetta'

Fiorentina-Napoli - probabili formazioni : assenze per Pioli - nessun dubbio per Sarri : ... Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 , che sul digitale terrestre da Mediaset Premium sul canale Premium Sport . La radiocronaca sarà possibile ascoltarla su Radio Kiss Kiss . La diretta testuale della ...

Fiorentina-Napoli - le probabili formazioni. Nessun dubbio per Sarri. Pioli ritrova Sportiello - Pezzella e Badelj : Scontro decisivo per il Napoli. Dopo la vittoria della scorsa settimana all’Allianz Stadium, i partenopei hanno riacceso le speranze di poter vincere lo Scudetto. Per farlo, però, dovranno vincere sempre da qui alla fine del campionato, perché c’è ancora un punto da recuperare sulla Juventus. La trasferta di questa giornata sarà molto delicata, perché la squadra di Maurizio Sarri sfiderà la Fiorentina all’Artemio Franchi. I ...

Fiorentina - Pioli : "Niente aiuti al Napoli. Altri discorsi non stanno in piedi" : Lo scudetto passa anche dal Franchi. "Ma le nostre motivazioni saranno almeno pari", certifica subito Pioli. Prima di parlare del Napoli. "Sarà una partita difficile contro la squadra che gioca il ...

Fiorentina - Pioli 'Scansarci Non esiste. Abbiamo grandi motivazioni' : FIRENZE - La gara perfetta. Servirà questo per cercare il colpo da biliardo in una gara che si preannuncia spettacolare e tesissima. Piena di emozioni che già nella vigilia si percepiscono, si ...

Fiorentina - Pioli : 'Scansarci con il Napoli? Discorsi assurdi' : 'Teorie e Discorsi sentiti in questi giorni non stanno né in cielo né in terra'. Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli garantisce il massimo impegno della sua squadra nel match di domani contro il ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Napoli? Giocheremo la nostra partita» : ROMA - " Noi arbitri dello scudetto? Giocheremo la nostra partita per finire bene il campionato". Così Stefano Pioli riferendosi alla volata scudetto che vedrà la Fiorentina ospitare il Napoli ...

Fiorentina - Pioli : “la squadra è un pò stanca” : “Non abbiamo fatto una gran partita, non siamo partiti con la lucidità e la velocità di cui avevamo bisogno, ma è chiaro che con l’espulsione le cose sono pure peggiorate. Non voglio parlare dell’arbitro, dico solo che ammonire un giocatore (Dabo’, ndr) dopo 3′ per un normalissimo fallo di gioco non era la decisione corretta”. Così l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, dopo la sconfitta col ...

Fiorentina - Pioli : “dobbiamo fare un passo avanti sotto il punto di vista della cultura sportiva” : “Dobbiamo fare un passo avanti sotto il punto di vista della cultura sportiva. C’è chi si lamenta dall’inizio anno, non è questo il modo di comportarsi, credo siano altre le sedi dove casomai si possono fare certi confronti. Non voglio giudicare nessuno, ma ho le mie idee e il mio modo di essere: voglio essere coerente con me stesso”. Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, commentando le polemiche innescate ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Gara cruciale con il Sassuolo» : FIRENZE - "L'altra sera non ho dormito non perché avevamo perso con la Lazio, anche se avremmo meritato di più, ma perché già pensavo alla trasferta con il Sassuolo , una gara cruciale, molto ...