Fiorentina-Napoli 3-0 | le pagelle di CalcioWeb

Simeone non si scansa - la Fiorentina batte il Napoli grazie all’espulsione di Koulibaly in avvio : veleni al Franchi [FOTO] : Fiorentina-Napoli – Si è conclusa la gara delle 16 valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, brutto passo falso del Napoli contro la Fiorentina, la Juventus torna a + 4 sulla squadra di Sarri ma il campionato non può considerarsi ancora chiuso. La partita si decide nei primi minuti, errore di Koulibaly che poi stende Simeone al limite dell’area, espulsione e Napoli in 10. Il Cholito poi si scatena e mette a segno una ...

Fiorentina-Napoli 3-0 - Simeone affonda gli azzurri in 10 per 82 minuti. Sarri a -4 dalla Juventus : lo scudetto si allontana : Giovanni Simeone affossa i sogni scudetto del Napoli, una settimana dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. La Fiorentina vince grazie a una tripletta del giovane attaccante argentino, protagonista assoluto perché è lui a provocare l’episodio che indirizza il match dopo una manciata di minuti: viene atterrato da Koulibaly, proprio lui, l’autore del gol-vittoria a Torino, in avvio e l’arbitro Mazzoleni ...

