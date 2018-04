Fiorentina | Benassi | ' Crediamo all' Europa | oggi dobbiamo fare risultato'

Diretta / Sassuolo Fiorentina (risultato live 1-0) streaming video e tv : ci prova Benassi! : Diretta Sassuolo Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match di Serie A al Mapei Stadium per la 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Diretta/ Roma Fiorentina - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : Benassi gela l'Olimpico : Diretta Roma Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A per la 31giornata.

Roma- Fiorentina 0-1 La Diretta Benassi sblocca la partita : Va in scena all'Olimpico una delle partite più importanti della 31esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Fiorentina: i giallorossi vogliono la vittoria per dimenticare Barcellona e consolidare ...

Fiorentina - Benassi : 'La Viola gioca sempre in dodici. Astori è ancora qui insieme a noi' : Poteva finire tutto, invece è accaduto il contrario. La Fiorentina non si è spezzata, ma ha piegato il dolore. Dal 4 marzo, quando Davide Astori è volato in cielo, i Viola hanno vinto per quattro ...