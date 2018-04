Fiorello torna in onda su Rai Uno? Lo ‘spoiler’ di Jovanotti durante il concerto

“Ma che ca**o dite!”. Fiorello - bordata durissima contro di loro. Il presentatore - che presto potrebbe tornare in tv con un nuovo programma - non usa mezzi termini. Parole pesanti e che non piaceranno a molti : Quando si parla di lui, allora i paragoni con i grandi mattatori del passato si sprecano. Quando poi la parola gli escono dalla bocca allora c’è poco da stare sereni. Perché Fiorello è uno che non le manda a dire e pure stavolta ne ha davvero per tutti. Il popolare comico e presentatore è infatti intervenuto sull’argomento del momento: l’esito delle elezioni. Intervistata da Rolling Stones, alla domanda: dimmi cosa dirai se vincono i 5 ...

Fiorello torna in TV. Un nuovo show : l'input - Sanremo e la morte di Ballandi : La sua personalità, la sua verve, e la sua simpatia travolgente ci hanno sempre regalato spettacoli di primissima qualità. E come sottolinea anche Maggio: Senza la presunzione di fare psicologia ...

Fiorello torna in TV per un nuovo show - l’input : Sanremo e la morte di Bibi Ballandi. Cosa bolle in pentola? : Quanti di voi hanno seguito Sanremo? Il Festival della Canzone Italiana quest’anno ha avuto un team di professionalità e di eccellenze che sarà molto difficile poter ripetere in futuro. Ascolti da capogiro e uno spettacolo confezionato e cucito su canzoni meravigliose che sono state le vere protagoniste-finalmente- della kermesse canora. Fiorello torna in tv? Uno show tutto per lui in omaggio a Bibi Ballandi La 68esima edizione del Festival ha ...

Fiorello torna in tv - l'indiscrezione : ecco di chi è il merito : Dopo la grande prova di Sanremo, in molti hanno avvertito ancora di più la mancanza di Fiorello in tv: forse ora, secondo una indiscrezione di Davide Maggio, lo showman si è convinto. Ma cosa potrebbe ...

“Sarà un supershow…”. Fiorello torna in tv : cosa ha in mente lo showman più amato d’Italia. Dopo la superba performance a Sanremo - si era fatta sempre più concreta l’ipotesi di un programma tutto suo. Ma non è tutto : i dettagli : Ci ha fatto ridere tutti all’Ariston durante l’ultimo festival di Sanremo. E la domanda (anzi, la richiesta) su un suo possibile ritorno in tv se l’è fatto l’intero sistema mediatico. La prossima stagione televisiva potrebbe riportare sul piccolo schermo Rosario Fiorello, uno degli showman più amati dal pubblico italiano. A far trapelare quest’indiscrezione è stato proprio Davide Di Maggio che, sul suo blog ...

Fiorello torna in TV? Dopo Sanremo Rosario pensa ad un “Super Show” : Rosario Fiorello torna in TV? Dopo Sanremo la voglia di portare sul piccolo schermo un “Super show” La prossima stagione televisiva potrebbe riportare sul piccolo schermo Rosario Fiorello, uno degli showman più amati dal pubblico italiano. A far trapelare quest’indiscrezione è stato proprio Davide Di Maggio che, sul suo blog (davidedimaggio.it), racconta di una chiacchierata […] L'articolo Fiorello torna in TV? Dopo ...

"Sanremo e Bibi mi hanno dato coraggio" : Fiorello torna in tv? : La rivelazione arriva dal sito di televisione e spettacoli DavideMaggio.it , che ha parlato con lo shoman in occasione della notizia dell'intitolazione del Teatro Delle Vittorie al produttore Bibi ...

Sanremo e Bibi mi hanno dato coraggio : Fiorello torna in tv? : Dopo Sanremo, Rosario Fiorello potrebbe presto tornare in tv - o meglio, in Rai - per un "super show" sullo stile di Stasera pago io, andato in onda nei primi anni Duemila.La rivelazione arriva dal sito di televisione e spettacoli DavideMaggio.it, che ha parlato con lo shoman in occasione della notizia dell'intitolazione del Teatro Delle Vittorie al produttore Bibi Ballandi. "Un motivo in più per farci il super ...