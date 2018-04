Fico e il giallo dei due domestic L' accusa | pagati in nero Lui | falso

Giallo sulla lettera di Ratzinger"Foto ritoccata - frasi sfocate" La Santa Sede : solo un effetto graFico : La lettera che Benedetto XVI ha scritto in difesa di Francesco diventa un Giallo. Le ultime righe, in cui Ratzinger ammette di non aver potuto leggere i libri dedicati al suo successore, sono sfocate Segui su affaritaliani.it