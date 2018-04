Fiat 500 Collezione | la nuova special alla moda

Modaiola e milanese : è una Fiat 500 da Collezione : fashion - 'Quale miglior luogo di Milano per lanciare la nuova Fiat 500 Collezione? Dichiariamo in modo aperto la nostra volontà di far entrare 500 Collezione nel mondo della moda e del fashion - ...

Due auto intelligenti : Citroen C3 AirCross VS Fiat 500L Cross : Prima di iniziare vi spiego perché ho deciso di parlare di queste due auto. Le ho incontrate in autostrada. Pur appartenendo a due Gruppi differenti (La C3 AirCross, deriva dalla C3 che è un’auto del Gruppo C, con passo di 260 cm. e la 500L che sfrutta il pianale F G Small Wide LWB con passo 261 cm è un’auto – di fatto del segmento D). A ben vederle non sono poi tanto differenti. I volumi, le altezze, i profili si somigliano ...

La prima passerella di Fiat 500 Collezione : L’attitudine fashion di Fiat 500 è quella delle icone viventi. Che si rinnovano, rigenerano e trasformano ispirandosi a se stesse. E quale occasione migliore della settimana del design milanese per puntare i riflettori sulla nuova 500? Il 18 aprile l’azienda torinese ha scelto il cuore di Tortona per presentare Fiat 500 Collezione pronta a mostrarsi per la prima volta sul red carpet dell’Hotel Magna Pars Suites. LEGGI ...

Fiat 500 Collezione - edizione 30 e lode : Il binomio moda e auto di Fiat continua con la 500 Collezione. Il debutto è alla Design Week di Milano: nella settimana in cui la...

Samsung e Fiat : Galaxy S9 compreso nel prezzo di una 500 : Fiat e Samsung collaborano insieme in una nuova promozione che comprende la gamma 500 e i Galaxy S9: con il finanziamento Galaxy4U il secondo è compreso nel prezzo.Se avete intenzione di cambiare macchina e di recente avete adocchiato una Fiat 500, 500X o 500L, potreste avere un ulteriore vantaggio se ne acquistate una entro la fine di aprile 2018.Samsung Galaxy S9 è in regalo se comprate una Fiat 500 tramite il finanziamento Galaxy4UInfatti ...

Il Samsung Galaxy S9 in omaggio a chi acquista una Fiat 500 ad aprile : Galaxy4U è una nuova iniziativa in virtù della quale chi acquisterà nel corso di aprile uno dei modelli della gamma 500 riceverà in regalo un Samsung Galaxy S9 L'articolo Il Samsung Galaxy S9 in omaggio a chi acquista una FIAT 500 ad aprile proviene da TuttoAndroid.

Fiat Galaxy4U - Un Samsung S9 in regalo con le nuove 500 : Galaxy4U è una nuova promozione realizzata grazie a una collaborazione tra la Fiat e la Samsung. Tutti i clienti che ad aprile acquisteranno uno dei modelli della famiglia 500 con qualsiasi motorizzazione e allestimento riceveranno in regalo uno smartphone Galaxy S9.Anche in TV. L'offerta è valida solo per gli acquisti effettuati tramite il finanziamento Galaxy4U di FCA Bank al quale sarà possibile aderire anche in occasione del porte aperte in ...

Fiat 500 e Panda prima serie esposte al Triennale Design Museum" : ... sottolineando così l'importanza della 'mamma' di tutte le citycar che ha messo in moto la mobilità degli italiani diventando poi un'autentica opera di Design apprezzata in tutto il mondo. A fargli ...

Fiat 500 'Collezione' : la serie esclusiva debutta dal 14 aprile : ... il trasporto che nutriamo nei suoi confronti ci porta quasi ad impersonarla, attribuendole le sembianze di una vera e propria star del mondo dello spettacolo. Ma se la piccola utilitaria viene ...

Fiat 500C - Una settimana con la 1.2 Lounge [Day 2] : La primavera è (quasi) arrivata e con laumento delle temperature anche le automobili iniziano timidamente a scoprirsi. Non cè miglior momento per accarezzare lidea di una cabriolet e così anche il nostro Diario di bordo si adegua alla buona stagione, portando sulla strada la Fiat 500C spinta dal milleedue benzina da 69 CV. Lallestimento è il Lounge (da 19.200 euro), integrato da optional come i cerchi di lega da 16 (300 euro), il sistema ...

Fiat 500 - A New York le Urbana Edition : La Fiat presenterà al Salone di New York la 500 Urbana Edition che si baserà sull'allestimento Pop e sarà disponibile unicamente come hatchback. La nuova versione sarà esposta insieme alle 500X e 500L Urbana Edition, proponendosi con accessori esclusivi e con un look aggiornato con dettagli inediti.Per tutta la famiglia. Tra i particolari che caratterizzeranno la Urbana Edition vi saranno dei cerchi di lega da 16" color Hyper-Black abbinati ...

Fiat 500C - Una settimana con la 1.2 Lounge [Day 1] : La primavera è (quasi) arrivata e con laumento delle temperature anche le automobili iniziano timidamente a scoprirsi. Non cè miglior momento per accarezzare lidea di una cabriolet e così anche il nostro Diario di bordo si adegua alla buona stagione, portando sulla strada la Fiat 500C spinta dal milleedue benzina da 69 CV. Lallestimento è il Lounge (da 19.200 euro), integrato da optional come i cerchi di lega da 16 (300 euro), il sistema ...

Fiat 500 Collezione - l'eleganza del bicolore : Fiat 500 Collezione, l'eleganza del bicolore Arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane Fiat la nuova limited edition 500 Collezione Continua a leggere

L'Europa avanza - soffre Fca. E Fiat punta su 500 e Panda : soffre Fiat Chrysler Automobiles in Europa: a febbraio, il gruppo del Lingotto segna un -4,3% rispetto a una crescita complessiva del mercato pari al 4 per cento. Anche nei primi due mesi del 2018 il ...