Ferrari | così il Mondiale non si vince…

oasport

: Vettel poco lucido, errori di strategia e un Hamilton che non si ritira dal 2016. Ferrari, così il Mondiale diventa… - OA_Sport : Vettel poco lucido, errori di strategia e un Hamilton che non si ritira dal 2016. Ferrari, così il Mondiale diventa… - LidoPalu : Due fine settimana dominati, un 8° e un 4° posto. Caro #Vettel così NON si vincono i mondiali! #F1 #SkyMotori… - fededeblasi74 : @campagnandrea33 e dopo aver visto la Ferrari (con risultato agrodolce), in questa domenica così uggiosa...niente d… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Dopo le prime due gare deldi F1, Sebastian Vettel vantava ben 17 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto delle due vittorie maturate in Australia e Bahrein. Successivamente il pilota dellaè scattato per due volte dalla pole-position in Cina ed Azerbaijan, non riuscendo tuttavia a capitalizzare due ghiotte occasioni. Risultato: Hamilton si trova addirittura in testa alla classifica dopo le prime quattro gare con quattro lunghezze di vantaggio sul teutonico. Lastrategicamente arrembante di Melbourne e Sakhir ha lasciato il posto ad una versione troppo conservativa a Shanghai e Baku. La scuderia del Cavallino Rampante non ha saputo gestire con lucidità gli eventi imprevisti, sbagliando sempre dal punto di vista tattico. Vettel in Cina era stato scavalcato da Bottas per aver effettuato il cambio gomme con un giro di ritardo rispetto al finlandese ...