Fermo | rapina finisce nel sangue | imprenditore legato e picchiato per 10 euro

Fermo - legato e imbavagliato dai ladri : imprenditore di pompe funebri muore asfissiato dopo rapina : Aveva aperto ai ladri, credendo che fossero arrivati nella sua azienda di pompe funebri per organizzare un funerale. Ma Stefano Marilungo, 65 anni, in pochi minuti è stato legato dagli aggressori, che gli hanno anche tappato la bocca con del nastro isolante mentre si trovava nel magazzino dell’impresa a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, di cui era titolare con il fratello Sergio. Anche lui è stato aggredito e legato, ma è ...

Fermo. Rapina alla Farmacia Ciucani : Polizia sulle tracce di un ragazzo e una ragazza : La Rapina è avvenuta nel pomeriggio di oggi intorno alle 16:00 in Viale Trieste a Fermo, nel popoloso quartiere di Santa Caterina, nuovamente colpito da episodi di microcriminalità dopo l'episodio ...

Fermo - donna di 79 anni trovata morta in casa legata al letto. Ipotesi rapina : Una donna di 79 anni è stata trovata morta dal figlio che abita con lei, tornato a casa ieri sera tardi, in località Alteta di Montegiorgio (Fermo). Maria Biancucci, 79 anni, era sul letto con mani e piedi legati, la casa era in disordine. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Secondo il capitano Gianluca Giglio, comandante dei carabinieri di Montegiorgio che conducono le indagini, potrebbe essere una furto o rapina finita ...