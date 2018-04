Fermo | legato e imbavagliato dai ladri | imprenditore di pompe funebri muore asfissiato

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 aprile 2018) Aveva aperto ai, credendo che fossero arrivati nella sua azienda diper organizzare un funerale. Ma Stefano Marilungo, 65 anni, in pochi minuti è statodagli aggressori, che gli hanno anche tappato la bocca con del nastro isolante mentre si trovava nel magazzino dell’impresa a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di, di cui era titolare con il fratello Sergio. Anche lui è stato aggredito e, ma è riuscito a liberarsi e a chiamare aiuto. Stefano però già non respirava più, e secondo gli investigatori è morto con tutta probabilità per asfissia, anche se per accertare le cause del decesso sarà necessaria l’autopsia. Il fratello più grande è sotto choc e non sarebbe ancora riuscito a fornire una racconto preciso dell’accaduto. Stefano avrebbe aperto la porta a tre persone, arrivate con la scusa di dover organizzare un funerale. Una volta dentro i ...